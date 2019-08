A piedi nudi su un campo di sabbia e terra battuta. La fotografia di Kalidou Koulibaly che gioca a calcio assieme a suo figlio e ad altri bambini restituisce l'immagine più genuina del calciatore del Napoli: non ha mai dimenticato le sue radici, quel Senegal che gli ha dato i natali e lo ha accolto da campione nonostante la delusione per la mancata vittoria della Coppa d'Africa; non ha mai perso l'umiltà che lo ha spinto verso l'Europa, dal Genk alla maglia azzurra finendo sotto i riflettori dei top club d'Europa; non ha mai ceduto (almeno finora) alle lusinghe milionarie divenendo un'icona per i partenopei, il simbolo della continuità della ‘giovane' squadra forgiata da Rafa Benitez, portata al limite della perfezione tattica da Maurizio Sarri e adesso presa per mano da Carlo Ancelotti. "Lui non si tocca", ha ammesso più volte il tecnico che ha fatto del difensore centrale una colonna del progetto che, salutato Albiol, si rinnova con Manolas accanto al ‘gigante' senegalese.

KK si gode scampoli di vacanza in patria poi da metà agosto sarà di nuovo a Napoli. Arriverà a dieci giorni dal debutto in campionato e lo farà assieme a quella stessa famiglia che gli è accanto in patria. "Padre e figlio" ha scritto sui social il difensore azzurro: la semplicità del campione in uno scatto che ha fatto il giro della Rete e suscitato i commenti più entusiasti dei tifosi azzurri. Pochi giorni prima Koulibaly aveva postato – sempre su Instagram – un altro messaggio molto toccante, questa volta dedicato alla comunità senegalese che gli aveva riservato la standing ovation al ritorno in patria dall'esperienza in Coppa d'Africa.

Mia madre mi disse: Kalidou, togliti le scarpe. Vai a giocare come loro. Alla fine, mi sono tolto le scarpe da corsa e sono andato a giocare a piedi nudi con i miei cugini, ed è qui che la mia storia inizia con il calcio. Grazie Senegal.

A piedi nudi. A testa alta. Sguardo fiero. È così che Koulibaly affronterà anche la prossima stagione con il Napoli che lo ha scelto come immagine emblematica per il lancio della campagna abbonamenti. La città lo aspetta, pronta ad abbracciare il suo campione.