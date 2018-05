Il Cagliari con due vittorie pesanti, ottenute contro la Fiorentina (ottava in classifica) e l’Atalanta (settima), ha acciuffato la salvezza all’ultima giornata. Sei punti d’oro arrivati grazie anche a una difesa blindata. I quattro punti di vantaggio sul Crotone, terzultimo e retrocesso, certificano la bontà del finale di stagione dei sardi. Con il traguardo centrato è arrivato il momento di togliersi qualche sassolino da parte di Simone Padoin, che nel mirino ha messo l’ex portiere Soviero, il tecnico Fascetti e Nina Moric, questi ultimi due avevano dato per spacciato il Cagliari.

Simone Padoin dopo aver vinto cinque scudetti consecutivi con la Juventus ha deciso di rimettersi in gioco e due anni fa è passato al Cagliari. Il difensore friulano anche quest’anno ha fatto il suo e come i compagni di squadra ha temuto il peggio, perché alla vigilia della penultima giornata il Cagliari era terzultimo e solo con le proprie forze non sarebbe riuscito a salvarsi. Non essere padroni completamente del proprio destino non dava certezze al Cagliari. Tutto l’ambiente ha sentito pronostici e profezie estremamente negative. E a salvezza raggiunta Padoin, uno dei giocatori più esperti, ha deciso di ricordare le previsioni a chi le ha sbagliate.

in foto: Simone Padoin punzecchia Fascetti.

E così prima è stato attaccato Eugenio Fascetti, allenatore di lungo corso convinto della retrocessione dei rossoblu. Padoin ha fatto uno screen di un blog del Cagliari in cui c’erano le parole dell’ex tecnico di Bari, Torino e Lazio e ha scritto ‘Miao’, postando l’emoji di un gatto. Poi ha bacchettato Soviero, l’ex portiere aveva insinuato dubbi sul match tra Fiorentina e Cagliari e si è scagliato nei confronti della showgirl Nina Moric, in queste ultime settimane al centro delle cronache per altre vicende, che aveva predetto la retrocessione del club sardo: “Cagliari in Serie B, è già scritto”. E a proposito della Moric ha scritto: “Anche questa parla”, a corredo una serie di emoji dubitative.