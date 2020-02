Pablo Daniel Osvaldo è tornato. Dopo quattro anni di assenza, il centravanti ha calcato nuovamente il campo di calcio con la maglia del Banfield. L'ex di Roma, Juventus, Inter e Fiorentina ha fatto il suo esordio nel massimo campionato argentino, nel match perso di misura contro il River Plate. Entrato sul terreno di gioco nel finale il classe 1986 si è messo in mostra con una grandissima giocata: ha sfiorato infatti la rete alla Maradona, con una conclusione quasi da centrocampo.

Pablo Daniel Osvaldo torna in campo in River Plate-Banfield

La sua ultima presenza sul terreno di gioco risaliva al maggio 2016 quando con il Boca Juniors affrontò il Nacional. A 34 anni Daniel Osvaldo ha deciso di rimettersi in gioco, mettendo da parte per il momento la carriera da rocker, per cui aveva appeso gli scarpini al chiodo. Tirato a lucido, in gran forma, il centravanti si è fatto trovare pronto in occasione della partita tra la sua nuova squadra il Banfield contro il River Plate. Generosità, esperienza e anche quelle doti tecniche che hanno fatto tornare in mente i tempi d'oro in cui militava in Serie A con le casacche di Lecce, Bologna, Roma, Juventus, Inter e Fiorentina.

Osvaldo al ritorno in campo sfiora il gol alla Maradona

E Osvaldo, che sulle spalle porta il nome "Dani Stones" in omaggio alla sua passione per il rock, si è messo in mostra per una giocata che ha rischiato di far venire giù lo stadio. Nel finale il bomber è andato ad un passo dal pareggio con un pallonetto terminato di poco alto sopra la traversa. Dopo aver superato la metà campo il 34enne ha preso la mira, con una conclusione che è uscita di pochissimo e che ha ricordato le prodezze del leggendario Maradona. Deluso per la sconfitta, ma soddisfatto per la sua prestazione e il momento di forma: "La mia testa adesso è concentrata al 100% sul calcio. Fisicamente pensavo di stare peggio"