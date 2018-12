La Juventus e la Roma hanno pescato l'Atletico Madrid e il Porto nel sorteggio degli ottavi di finale di Champions League. Non è stata un urna benevola per i bianconeri, che pescano l'avversaria più difficile e ostica che potesse capitare ma superando questo ostacolo la squadra di Allegri potrebbe puntare a vele spiegate verso la finale di Madrid, che si giocherà proprio nello stadio dei colchoneros di Diego Pablo Simeone. Sorteggio più semplice, almeno sulla carta, per la Roma, che troverà sul suo percorso il Porto di Sergio Conceiçao, ex calciatore della Lazio, che sta comandando il campionato portoghese. Per i giallorossi non è un cattivo accoppiamento e il fatto che le gare si giocheranno a febbraio/marzo può aiutare ad uscire da questo brutto momento.

I precedenti tra Atletico e Juve

I precedenti sorridono quasi tutti alla Juventus: le due squadre si sono affrontate soltanto quattro volte e in tre occasioni i bianconeri sono riusciti a ottenere la posta piena (sette incroci: 4 vittorie bianconere, un pareggio e due sconfitte). La prima sfida risale al 1963, quando Gino Stacchini regalò la vittoria per 1-0 nella partita di andata degli ottavi della Coppa delle Fiere. Due anni dopo la Juventus riuscì a ribaltare il 3-1 di Madrid battendo l’Atletico allo Stadio Comunale con lo stesso risultato, ottenendo la possibilità di giocare lo spareggio per approdare alla finale della Coppa delle Fiere. La penultima sfida si concluse ancora con il punteggio di 3-1 per la Juventus, che poi venne sconfitta in finale dal Ferencvaros; mentre l'ultimo incrocio risale al girone A della stagione 2014/2015 e l'Atletico riuscì a vincere all'andata per 1-0 (Arda Turan) e a uscire indenne dallo Stadium.

Quando si gioca: andata a Madrid 13 febbraio 2019, ritorno a Torino il 7 marzo 2019.

I precedenti tra Porto e Roma

L’ultimo precedente con il Porto è ancora vivo nella memoria di tutti i tifosi giallorossi e risale ai preliminari di Champions League 2016/2017: dopo l’1-1 dell’andata la Roma viene affossata per 3-0 allo Stadio Olimpico ed eliminata dalla competizione. Un altro precedente è nel ritorno degli ottavi di Coppa delle Coppe nella stagione 1981-1982: i Dragoes passarono il turno grazie al 2-0 inflitto ai giallorossi all’andata e lo 0-0 del ritorno non modificò nulla.

Quando si gioca: andata a Roma 12 febbraio 2019, ritorno a Oporto il 6 marzo 2019.

Gli altri sorteggi:

Schalke 04 – Manchester City

PSG – Manchester United

Tottenham – Borussia Dortmund

Lione – Barcellona

Ajax – Real Madrid

Liverpool – Bayern Monaco