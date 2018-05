Daniele Orsato, suo malgrado, è diventato l’arbitro più famoso della Serie A, la grande notorietà l’ha ottenuta dopo la partita tra Inter e Juventus. Alcune sue decisioni hanno prodotto delle polemiche notevoli, su tutte due: la decisione di utilizzare il Var per cambiare il cartellino giallo in rosso per Vecino (decisione comunque corretta) e il mancato secondo cartellino giallo per Miralem Pjanic, già ammonito e autore di un duro fallo su Rafinha nella ripresa. Il designatore Rizzoli ha deciso di tenerlo fuori nell’ultimo turno di campionato e lo farà anche nel prossimo, ma nel frattempo il fischietto veneto volerà in Qatar dove dirigerà un match di campionato.

Nella 36a giornata di Serie A il designatore aveva deciso di far riposare Orsato, forse anche a causa delle troppe polemiche e lo ha voluto lasciare tranquillo. Ma anche nel prossimo turno di campionato l’arbitro di Montecchio Maggiore non ci sarà. Si è pensato a un’ulteriore bocciatura o a una sorta di ‘punizione’, ma in realtà non è così. Orsato infatti, come riferisce una nota apparsa sul sito ufficiale dell’AIA (l’Associazione Italiana Arbitri), è stato chiamato a dirigere una partita della Qatar Super League, il campionato qatariota, in programma a Doha sabato 12 maggio.

Le polemiche seguite a Inter-Juventus non hanno comunque scalfito in alcun modo il giudizio complessivo dell’arbitro Daniele Orsato, che proprio due giorni dopo quell’incontro è stato selezionato per i Mondiali 2018, ma come addetto del VAR. Perché il fischietto azzurro designato è Rocchi di Firenze. Orsato sarà uno degli addetti con Valeri e Irrati, e con l’olandese Makkelie, i tedeschi Dankert e Zwaier, il polacco Gil, il boliviano Vargas, il brasiliano Sampaio, l’argentino Vigliano, il qatariota Al Jassim e i portoghesi Dias Soares e Lopes Martins.