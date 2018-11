Il Bayern Monaco si avvia verso l’anno zero. Il campionato non è ancora compromesso, ma i bavaresi occupano la quinta posizione, sono in questo momento fuori dalla zona Champions e lontani sette punti dal Borussia Dortmund. La campagna acquisti è stata quasi nulla, il tecnico Niko Kovac ha firmato un triennale ma probabilmente andrà via al termine della stagione, pure se c’è chi lo vorrebbe già via prestissimo. Sul mercato la squadra sarà rinnovata, ma prima di pensare al tecnico del futuro e ai colpi di mercato c’è un grande cambio in atto. Perché la lunghissima era di Uli Hoeness sta per finire, tra pochi giorni l’ex calciatore lascerà la carica di presidente. Il suo erede potrebbe essere Oliver Kahn.

Hoeness l’addio dopo quasi 40 anni da dirigente

Uli Hoeness è stato un grande calciatore ha vinto Mondiali e Europei, oltre a tanti titoli con il Bayern. Nel 1979 diventò il direttore generale della squadra, mantenne la carica per trent’anni. Il Bayern in quel lunghissimo periodo vinse di tutto e di più, sotto la sua gestione è stato costruito pure il nuovo stadio, poi successe a Beckenbauer e diventò presidente del club, restò in sella cinque anni, poi finì in galera per aver evaso il fisco, quando esce, due anni dopo grazie alla buona condotta, torna presidente. Ma il 30 novembre verrà scelto il suo erede.

Oliver Kahn una leggenda del Bayern Monaco

Secondo quanto riferisce la ‘Bild’ quando il 30 novembre si terranno le elezioni del direttivo del Bayern Monaco l’assemblea dei soci dovrebbe eleggere come nuovo presidente Oliver Kahn, che dopo aver lasciato il calcio non ha avuto alcun ruolo dirigenziale, ha ‘solo’ fatto da opinionista in tv. Kahn è stato un grandissimo portiere, un simbolo del Bayern Monaco con cui vinse la Champions League nel 2001. Quattordici stagioni con i bavaresi e otto campionati vinti, complessivamente ventitré trofei.