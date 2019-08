Poteva finire in tragedia il crollo di una parte delle tribune dell'AFAS Stadion: l'impianto che ospita le partite casalinghe dell'AZ Alkmaar. Pochi minuti fa, a causa dei forti venti che hanno messo sotto sopra alcune zone del territorio olandese, una parte del tetto sopra una tribuna dello stadio non ha infatti retto ed è collassato creando uno squarcio impressionante nella parte centrale della struttura. Come confermato dagli organi di stampa olandesi, fortunatamente non erano presenti tifosi allo stadio e non si sono registrate vittime dopo il crollo.

L'incendio del 2013

Situato a 25 chilometri da Amsterdam, ed inaugurato nel 2004 dopo la demolizione del vecchio ‘Alkmaarderhout', lo stadio ha una capacità di più di 17.000 persone che spesso e volentieri prendono posto in tribuna, durante le partite della squadra che in passato ha vinto due titoli nazionali ed è stata allenata anche da Dick Advocaat e Marco van Basten. Dopo aver cominciato l'Eredivisie (il massimo campionato olandese) vincendo pochi giorni fa, e proprio in questo stadio, contro il Fortuna Sittard, l'AZ Alkmaar non sarà però impegnato in casa nelle prossime ore ma bensì in trasferta contro l'RKC.

A causa del crollo della copertura dell'impianto, verrà però spostata la partita del terzo turno preliminare di Europa League che l'AZ Alkmaar avrebbe dovuto giocare giovedì prossimo contro l'FC Mariupol all'AFAS Stadion. Per l'impianto della formazione olandese, c'è inoltre un precedente agghiacciante targato 2013. In un match di Europa League contro la squadra greca Atromitos, un cortocircuito provocò infatti un incendio nello stadio costringendo l'arbitro a fermare il gioco e a far evacuare l'impianto tra il panico generale.