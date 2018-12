Ogni tifoso farebbe di tutto pur di far vincere la propria squadra ed è quanto accaduto in Olanda nell'ultimo turno di Eredivise, durante la sfida tra Feyenoord e Psv. Una sfida tra le più sentite nel campionato olandese e che valeva moltissimo ai fini della classifica. Alla fine ha vinto la squadra di casa di misura, strappando dalle mani della capolista tre punti pesantissimi.

Vittoria di misura

Un successo importante, per 2-1 che è stato anche figlio di un aiuto diretto da parte dei propri tifosi che nel momento della necessità hanno buttato in campo un secondo pallone costringendo l'arbitro a interrompere il gioco e a impedire agli avversari di innescare l'ultima ripartenza che poteva essere risolutiva. I tifosi, insomma, per una volta sono diventati in tutto e per tutto il classico "dodicesimo uomo" in campo.

Il "12° uomo in campo"

Anche se Feyenoord-Psv di Eredivisie è finita 2-1 c'è da dire che un gol (virtuale) è stato segnato anche dai tifosi della squadra di casa. Il match, infatti, poteva andare molto diversamente, soprattutto per gli ospiti che alla fine sono stati penalizzati dall'atteggiamento anti sportivo dei tifosi del Feyenoord.

Due palloni, gioco sospeso

Al minuto 74, infatti, una ripartenza pericolosa del PSV è sfumata, salvando il Feyenoord dal pericolo di venire rimontato. Motivo? Grazie all'aiuto dei tifosi di casa che hanno lanciato un secondo pallone in campo creando il caos e costringendo l'arbitro a fermare l'azione.

Le proteste del PSV

Ovviamente il Psv non è rimasto a guardare: inutili le proteste dei giocatori verso un atteggiamento assolutamente anti sportivo, ma l'arbitro non poteva fare altro che fermare il gioco. Una mossa vincente, dei tifosi, visto che poi la partita non è più cambiata e il PSV è uscito dal campo battuto, pur non perdendo la vetta della classifica.