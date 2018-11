Rafael van der Vaart ha deciso di ritirarsi a 35 anni dal calcio giocato. Il centrocamposta olandese, in forza ai danesi dell'Esbjerg fB, ha deciso di dire basta dopo l'ultimo infortunio perché non si sente più in grado di essere determinante per le prestazioni della squadra. L'ex calciatore di Ajax, Amburgo, Real Madrid, Tottenham, Betis e Midtjylland ha raccontato così la sua scelta al Telegraaf :

”Sono venuto all'Esbjerg per giocare, non per fare riabilitazione. Devo smettere, voglio essere felice. Mi sarebbe piaciuto diventare un grande vecchio del calcio, ma non mi sarà possibile. Ho giocato e vinto con i club e con la Nazionale. Ho potuto affrontare grandi campioni e scendere in campo negli stadi più belli. Non avrei mai sognato tanto. Non posso fare altro che ringraziare il calcio per tutti gli anni che mi ha concesso, ma anche e soprattutto tutti i calciatori, lo staff e i tifosi delle squadre in cui ho giocato. Dall’Amsterdam Arena, al Volksparkstadion, a White Hart Lane fino al Santiago Bernabéu. Ho solo un grandissimo rispetto. E sono stati momenti bellissimi.

Van der Vaart ha vinto con la maglia dell'Ajax 2 campionati olandesi, una Coppa e una Supercoppa d'Olanda, mentre con quella del Real Madrid si è aggiudicato la Supercoppa di Spagna nel 2008. Con la nazionale olandese è stato vicecampione del mondo a Sudafrica 2010. La sua carriera negli ultimi anni è stata costellata di tanti infortuni che, alla fine, hanno indotto il calciatore a prendere la dolorosa decisione del ritiro.

L'annuncio di Rafael

Rafael van der Vaart ha annunciato il suo addio al calcio giocato con un tweet a cui è allegato un video che riassume alcuni momenti della sua carriera: