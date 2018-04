Ultima fermata, il San Paolo. Per Massimo Oddo potrebbe essere l'epilogo della sua avventura in bianconero, a Udine, contro il Napoli di Maurizio Sarri. Il tecnico infatti è reduce da una infinita fila di sconfitte, ben nove consecutive che hanno fatto ripiombare il club di Pozzo nell'anonimato di metà classifica. Ma ancor più, rovinando tutto ciò di buono fatto fino a Natale e con lo spettro della zona retrocessione a sei turni dal termine.

L'Udinese non rischia la B ma pur sempre c'è da salvaguardare una realtà che non può permettersi l'umiliazione in massima serie, permettendo a chicchessia di poter tranquillamente conquistare i tre punti in palio ad ogni incontro. Così, la trasferta con gli azzurri di questa sera non sarà cruciale: in caso di sconfitta potrebbe scattare comunque l'esonero, ma dipenderà come la squadra giocherà. Decisiva, invece, la sfida interna col Crotone.

L'Udinese si scansa?

A Napoli, Oddo potrebbe anche perdere: non è con i partenopei che si richiede il ritorno alla vittoria ma sarà fondamentale vedere una squadra che comunque giocherà per strappare un risultato positivo. Il futuro dell'allenatore sarà in bilico soprattutto nella sfida interna col Crotone dove un eventuale passo falso vorrebbe dire permettere ad una diretta avversaria per la salvezza di farsi avanti.

Dunque, al San Paolo, Massimo Oddo – che deve fare i conti anche con i diffidati – non schiererà di certo una Udinese titolare e pronta a giocare la gara della vita: "La partita che decide il nostro campionato sarà contro il Crotone e noi dobbiamo arrivare preparati. Devo tutelare gli interessi della mia squadra, qualcuno sta recuperando da problemi fisici e abbiamo tre diffidati".

Il mea culpa dei giocatori

Tutto lascia pensare che l'Udinese questa sera lascerà passare il Napoli senza impegno, "scansandosi" davanti alla voglia dei partenopei di tenere il ritmo e la distanza immutata dalla capolista Juventus. Potrebbe accadere, ma Oddo ha comunque fiducia: in settimana il gruppo ha ammesso le proprie responsabilità per un girone di ritorno a dir poco imbarazzante: "Hanno parlato con la proprietà, hanno ammesso i propri errori – ha sottolineato Oddo – la ritengo una cosa bella ma soprattutto utile".

L'ombra di Stramaccioni

Intanto, c'è già chi indica il sostituto in caso di crollo con il Crotone. Si tratta di un ritorno a Udine, da parte di Andrea Stramaccioni che in Friuli allenò già nella stagione 2014/2015. Non c'è stato alcun contatto tra la società e il tecnico perché si sta provando a far lavorare Oddo in tranquillità. Certo è che la fiducia all'ex difensore campione del Mondo 2006 è a tempo ed entro il prossimo week-end se ne conoscerà il destino.