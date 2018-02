Il mondo del calcio dice arrivederci a Pedro Obiang. Il centrocampista spagnolo, vecchia conoscenza del calcio italiano e attualmente in forza al West Ham, sarà costretto a saltare tutta la seconda parte della stagione. Il giocatore classe 1992 è finito sotto i ferri dopo il grave infortunio al ginocchio di fine gennaio. L'operazione è andata benissimo, ma per rivedere in campo l'ex Samp bisognerà aspettare la prossima annata sportiva.

Obiang, grave infortunio al ginocchio e operazione.

Il centrocampista arrivato al West Ham dalla Sampdoria nel 2015 per una cifra di circa 6.5 milioni di euro, è finito ko nel corso dell'ultima sfida di FA Cup contro il Wigan. Al 36′ il ginocchio destro di Obiang ha fatto crack: lesione al legamento collaterale mediale, un grave infortunio che lo ha costretto a finire sotto i ferri per un'operazione di ricostruzione in quel di Barcellona.

Stagione finita per Obiang.

L'intervento chirurgico è perfettamente riuscito per il calciatore, come annunciato in una nota ufficiale dal West Ham. Il capo dello staff medico degli Hammers Gary Lewin ha fatto il punto sulle condizioni del centrocampista e sui tempi di recupero dall'infortunio: "Sono felice per l'esito dell'operazione. È andato da uno specialista a Barcellona per l'operazione ed è nelle migliori mani possibili mentre si avvia il processo di riabilitazione. Tornerà in gran forma per il pre-season".

Obiang nel mirino di calciomercato di Fiorentina e Inter.

E pensare che pochi giorni prima il nome di Obiang era tornato caldo in chiave calciomercato. Protagonista di un ottimo rendimento nella prima parte di stagione, dopo un lungo periodo di ambientamento in Premier, il mediano è finito nel mirino di Fiorentina e Inter. I due club si sono dimostrati interessati al classe 1992 che potrebbe rivelarsi un acquisto azzeccato alla luce della sua esperienza in Serie A. Appuntamento però rimandato, con Obiang che dovrà prima ritrovare lo smalto dei tempi migliori.