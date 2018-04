Una brutta notizia per una vecchia conoscenza del calcio italiano. L'ex bomber dell'Inter Obafemi Martins sarà costretto ad un lunghissimo stop a causa di un brutto infortunio riportato nell'ultimo match della Champions League Asiatica. Il nigeriano classe 1984 dovrà fare i conti con la rottura del tendine del quadricipite, un problema molto grave che lo dovrebbe tenere lontano dai campi di calcio per un periodo dai 6 ai 7 mesi.

Martins, gravissimo infortunio in Cina

L'attaccante che milita nella compagine cinese dello Shanghai Shenhua è finito ko nell'ultimo match della Champions League Asiatica contro i Kashima Antlers. Nel finale del primo tempo il nigeriano ha tentato la soluzione della distanza da posizione defilata. Subito dopo il tiro "Oba oba" ha accusato dolore alla coscia destra accosciandosi al suolo. Grande preoccupazione da parte dei compagni accortisi della gravità della situazione.

Tempi di recupero lunghissimi per Oba Oba

I primi esami nell'immediato post-partita hanno confermato i timori dello staff medico. Rottura del tendine del quadricipite della coscia destra per il calciatore che dovrà fare i conti con un periodo lunghissimo. Addirittura 7 i mesi di stop per il ragazzo che pochi giorni fa si era messo in mostra per una bella tripletta in occasione della vittoria contro l'Hebei China Fortune. Appuntamento alla prossima stagione dunque per l'ex calciatore dell'Inter.

Addio speranze Mondiali per Martins

Una doccia fredda dunque per il 33enne che sperava in questo periodo di poter convincere l'allenatore della Nigeria a convocarlo per i prossimi campionati Mondiali che si disputeranno in Russia nella prossima estate. L'infortunio però ha cancellato ogni dubbio sulla partecipazione di Martins che dovrà tifare per la sua nazionale da casa.