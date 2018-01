Kevin O'Connor, calciatore irlandese del Preston North End ha conquistato un'inaspettata popolarità. Una celebrità non legata ad un particolare gol, o ad una performance sportiva ma ad una clamorosa vincita alla lotteria. Il classe 1995 infatti ha conquistato il primo premio di un concorso irlandese, incassando la cifra super di un milione di euro.

O'Connor giovane promessa del Preston, club che milita in Championship (la seconda serie del calcio inglese), è stato baciato dalla fortuna. Nelle sue tasche il primo premio da un milione di euro di una lotteria irlandese. E pensare che il calciatore nemmeno si era accordo della vincita, ma ne è stato informato dalla famiglia che ha subito celebrato con lui la fantastica vittoria. Ecco allora l'immediato viaggio a Dublino per riscattare il premio

Festa grande in casa O'Connor.

Gioia incontenibile per O'Connor che ha raccontato così i momenti immediatamente successivi alla presa di coscienza della vittoria: "Dopo alcune ricerche ho inviato loro una foto del biglietto, ma non ho mai creduto davvero che fossi il vincitore del premio da un milione. Lunedì sera abbiamo giocato una partita con il Middlesbrough, quindi mi sono completamente dimenticato dell'estrazione fino al fischio finale".

Il biglietto regalato e i propositi per il futuro.

E pensare che, come evidenziato da Goal.com, è stato lo zio e padrino del calciatore a regalargli il biglietto vincente. Una situazione davvero incredibile, per O'Connor che resta per ora concentrato sulla possibilità di conquistare la Premier League con il Preston: "Sono stati due giorni incredibili. Non ho piani immediati ma ci vorranno alcuni giorni prima di prendere qualsiasi decisione. Il mio obiettivo principale in questo momento è aiutare il Preston a scalare il campionato, magari riusciremo ad arrivare nel massimo campionato".