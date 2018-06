Sta per essere rivoluzione il ranking Fifa: dal 15 luglio, dopo la finalissima del Mondiale di Russia, si cambieranno i parametri per decidere quali sono le squadre migliori del pianeta e come si posizioneranno nella classifica generale. Si tratta di uno dei progetti di Gianni Infantino subito dopo la sua elezione: nel Consiglio Fifa di oggi, riunito a Mosca, dovrebbero essere approvare le nuove regole ed è La Gazzetta dello Sport a riportare parte del contenuto del progetto e del nuovo conteggio.

Il vecchio sistema

Il regolamento in vigore fino a oggi, nato nel 2006 dopo il Mondiale tedesco e già molto migliore del precedente del 1993, metteva in risalto alcuni problemi come la troppa importanza data alle amichevoli o lo scegliere il tipo di avversario per condizionare la classifica e il coefficiente per continenti che rendeva difficile recuperare in classifica per le non-europee e le non-sudamericane.

Nuovo sistema

Le nuove regole metteranno insieme una graduatoria di partite con diverso coefficiente: 0,5 per le amichevoli fuori calendario; 1 per quelle nel calendario Fifa; la Nations League e tornei continentali (da 1,5 a 4 se qualificazioni o fasi finali) e, infine, 5 e 6 di coefficiente per i Mondiali (5 per qualificazioni e fase finale fino agli ottavi; 6 dai quarti in poi). Il tutto moltiplicato per 1 (in caso di vittoria) e 0,5 (pareggio), con un algoritmo che metterà in risalto la differenza iniziale di classifica tra le due squadre. La sconfitta varrà zero.

Qual è il futuro dell'Italia?

Prendendo sotto gamba il ranking Fifa, l'Itala si è ritrovata in seconda fascia nel sorteggio per Russia 2018 e per questo motivo ha pescato la Spagna nel girone di qualificazione. Per tornare ad essere testa di serie nel 2022 bisognerà cominciare a risalire da settembre, con la nuova Nations League, la cui classifica sarà poi decisiva per le fasce del sorteggio di qualificazione a Euro 2020.