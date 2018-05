Un perizoma e nulla più. Natalie Weber, moglie di Mauro Zarate, si presenta così ai suoi followers su Instagram. Una foto che la immortala ‘come mamma l'ha fatta' anche se appare di spalle, lasciando intravedere poco delle ‘sue grazie'. Una specie di ‘side boobs dress' rivisitato e corretto a suo piacimento considerato che non indossa alcun abito succinto né reso particolarmente appariscente per la scollatura laterale. Capelli umidi le cadono sulla schiena inarcata, protesa contro il muro, seni appoggiati alle mattonelle, ‘lato b' in bella mostra, una mano le scivola sulla gamba sinistra, l'altra completa la posa plastica e fa sì che la curva dell'occhio (se proprio vi riesce di arrivare fino alla testa) conduca fino allo sguardo provocante.

Prorompente e fatale. Inutile citare i commenti a quello scatto… potete immaginare il tenore dei messaggi lasciati in calce al post. Molti hanno fatto i complimenti a Zarate, che ha fortuna di ritrovarsi accanto una donna bellissima. Altri ancora, invece, hanno definito croce e delizia quella compagna particolarmente sensuale… roba da far venire il mal di testa per la gelosia che può consumarti.

Qualcuno s'è anche divertito a stuzzicare l’ex punta di Lazio, Inter e Fiorentina: "Mauro, ma non dici niente?", è la frase apparsa tra i commenti e motivata da quanto accaduto qualche mese fa quando la donna – durante le vacanze invernali trascorse al caldo di Dubai – pubblicò un'altra foto altrettanto provocante. Allora, però, era in costume… e Zarate non la prese affatto bene. "Svergognata, cancella quella foto – disse – ma che fai… secondo me dovresti togliere quell'immagine con tutti quei commenti che genera". Cosa le dirà adesso che la dolcissima consorte s'è spinta un po' oltre nella provocazione?