Una notizia sconvolge la Grecia e l'Inghilterra: il presidente dell'Olympiacos e proprietario del Nottingham Forest, Evangelos Marinakis, è stato accusato di traffico di droga in un caso di contrabbando di eroina che riguarda un'inchiesta nata nel porto di Atene. A riportare la notizia è il quotidiano britannico The Guardian. Venerdì scorso il procuratore greco, Eirini Tziva, ha formulato per il proprietario del club greco "accuse gravissime" dopo un'indagine che durata tre anni in seguito all'intercettamento della nave Noor 1 nel 2014 nel porto del Pireo con 2.1 tonnellate di eroina al suo interno.

Marinakis, 50 anni, è stato accusato di finanziare un'operazione illegale insieme a tre dei suoi più stretti collaboratori: l'indagine giudiziaria ha tracciato l'origine del denaro concentrandosi soprattutto su alcuni trasferimenti bancari che avevano destato sospetti e molti di questi passaggi erano stati collegati alla nave confiscata.

Ai tempi dell'acquisto del Nottingham Forest, era stato presentato come un magnate con un patrimonio netto stimato di 650 milioni di dollari, ma Marinakis non è nuovo a problemi con la giustizia, visto che è finito più volte sotto inchiesta con vari capi d’accusa (corruzione, frode sportiva, intimidazione di arbitri) ed è sempre riuscito a dribblare le richieste di condanna con grande abilità. Il proprietario del club greco e britannico ha, naturalmente, affermato di essere "innocente" e "vittima di un complotto", rilasciando una dichiarazione sul sito web dell'Olympiacos: