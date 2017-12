"Tifosi napoletani, vi regalerò grandi gioie". Con queste parole Aurelio De Laurentiis ha cercato di alimentare i sogni dei tifosi del Napoli, che son felicissimi per il primo posto in classifica e si sono ripresi dal brutto momento dopo gli infortuni di Arek Milik e Faouzi Ghoulam e quelle 2/3 partite che hanno visto gli azzurri non essere brillanti.

Sono stati invocati da più parti interventi sul mercato di gennaio e il presidente del club partenopeo nella conferenza stampa prima di Natale aveva parlato, in maniera non proprio esplicita, di possibili interventi sulla rosa di Maurizio Sarri e il nome più ricorrente è quello di Simone Verdi. L'esterno bolognese dovrebbe arrivare insieme a Roberto Inglese, già di proprietà degli azzurri.

DeLa vuole Verdi al Napoli: servono 20 milioni di euro.

Il ds Giuntoli conosce benissimo Simone Verdi ma per portarlo via dal Bologna servono 20 milioni di euro: ci sarà una vera sfida di mercato con l'Inter che ha nel mirino l'esterno da qualche settimana. Il jolly offensivo ex Milan e Torino ha girato tanto nella sua carriera e ad Empoli, due stagioni tra Serie B e Serie A, ha già avuto a che fare con Maurizio Sarri.

Nei giorni scorsi, secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, il presidente del Napoli ha contattato Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, e il management di Simone Verdi per dimostrare in prima persona l’interessamento del Napoli ma il club felsineo non è intenzionato a lasciarlo partire per una cifra inferiore ai 20 milioni di euro.

in foto: La scheda di Verdi. (transfermarkt.it)

Dove può giocare Verdi in azzurro.

Da esterno d’attacco a trequartista fino a seconda punta: Simone Verdi sembra aver raggiunto una buona consapevolezza e può partire sia largo a destra che a sinistra ma può ricoprire anche il ruolo di seconda punta. Calcia e segna col destro e col sinistro, senza alcuna differenza: Verdi è decisivo per il Bologna ed è essere un fattore per la squadra di Roberto Donadoni e per qualsiasi club. L'esterno del Bologna è cresciuto tanto nel giro di 12 mesi: 6 goal in 28 partite l’anno scorso, 6 goal in 18 quest’anno.

in foto: Dati e numeri di di Verdi. (wyscout.com)

L'agente: A gennaio non si muove da Bologna.

L’agente del calciatore, Donato Orgnoni, a Il Resto del Carlino ha parlato del futuro prossimo del calciatore del Bologna che non si muoverà nel mercato invernale e nei prossimi sei mesi deve dimostrare di essere davvero pronto per una big