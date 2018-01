Simone Verdi ha fatto attendere il Napoli per quasi una settimana, poi un po’ a sorpresa ha detto di no alla proposta della squadra di De Laurentiis, che aveva trovato già l’accordo con il Bologna. Adesso, mentre i partenopei vanno a caccia di un altro esterno, ritornano alla mente i tanti grandi rifiuti di mercato. Perché chiaramente quello di Verdi non è il primo no eccellente. La storia è piena e include nomi importanti come quelli di Gigi Riva, Paolo Rossi, Roberto Baggio, Rui Costa e Hamsik.

Riva e Pablito.

L’amore di Gigi Riva per la Sardegna e per il Cagliari sono qualcosa di unico, e forse di irripetibile, soprattutto nel calcio di oggi. Il più grande bomber della storia della nazionale italiana rifiutò la corte della Juventus e dell’Inter più volte. Al termine degli anni Settanta Paolo Rossi disse di no al Napoli, che non era una squadra molto competitiva e pagò con dei fischi copiosi al San Paolo negli anni seguenti la sua scelta.

I no di Roberto Baggio e Rui Costa.

Due grandi numeri 10 hanno fatto saltare una trattativa con l’Inter. Nel 1995 dopo l’esplosione di Del Piero, la Juventus decise di cedere Roberto Baggio, che fu a un passo dall’Inter. Moggi lo cedette ai nerazzurri, ma il giocatore rifiutò perché voleva il Milan, con cui vinse lo scudetto l’anno seguente. Mentre Rui Costa rifiutò l’Inter nel 2001. Anche il portoghese effettuò la scelta giusta, perché volle il Milan con cui vinse la Champions.

Un no pesante, e addio Triplete.

Due giocatori dissero di no all’Inter nell’anno del ‘Triplete’. Uno fu Pavel Nedved, che decise di lasciare il calcio ed essendo una bandiera della Juventus disse di no a Mourinho. L’altro è invece Aleksander Hleb, ex di Arsenal e Barcellona, che non era convinto del progetto e accettò l’offerta dello Stoccarda. Hamsik invece rifiutò la Juve tre anni fa, mentre il sudcoreano Lee Young Pyo dopo aver trovato l’accordo con la Roma cambiò idea. Disse che sognò Dio che gli consigliò di rinunciare alla Roma e scegliere il Tottenham.