La stagione 2017/2018 in Europa continua a regalare ancora emozioni. Già, e chi l’avrebbe mai detto che almeno per quanto riguarda la Serie A, l’assenza dal Mondiale, avrebbe comunque regalato un finale di campionato così esaltante nonostante la cocente delusione di Russia 2018. Juventus e Napoli protagoniste indiscusse con i propri numeri e gol, ma anche gli attaccanti impegnati nel nostro campionato si stanno distinguendo rivelandosi delle autentiche sorprese dal punto realizzativo in Europa.

Immobile e Icardi sono infatti a caccia del primato per la ‘Scarpa d’Oro’ e si sono ormai piazzati stabilmente tra i marcatori sorpresa di questa stagione nei migliori campionati d’Europa. Andiamo dunque a vedere chi sono stati i primi 5 goleador in Europa che si sono rivelati essere autentiche sorprese e assolutamente impensabili bomber ad inizio stagione. Ovviamente, in questa classifica non potevamo dimenticare Momo Salah.

Tutti i record di un bomber come Jonas

Con ben 54 gol totali in un anno solare, fino ad ora, Jonas, bomber brasiliano ma con il passaporto italiano del Benfica è sicuramente una vera sorpresa di questa stagione. L'ex attaccante del Valencia, con 36 reti in 39 partite, è il bomber più prolifico d'Europa tra le top leghe e ha la media più alta di tutti in Liga Nos, 1 gol ogni 72’. Il Portogallo ha infatti un punteggio altissimo per ogni rete segnata. Ben otto gol nelle ultime otto partite, considerando che nelle gare giocate contro Vitoria Setubal, Porto e Estoril, è rimasto fermo per un problema alla schiena.

in foto: I gol realizzati da febbraio ad oggi (Transferamarkt)

Sono però comunque arrivate ben due doppiette, una tripletta e un gol realizzato nella vittoria per 2-0 contro il Deportivo Aves. Numeri assolutamente incredibili per un calciatore che alla soglia dei 35 anni non ha assolutamente voglia di smettere di sorprendere e di continuare a fare piazzandosi, ad oggi, al primo posto per numero di gol segnati in Europa da un attaccante. E’ l’ennesima grande bella sorpresa.

Salah comincia a fare paura!

Come giudicare questo calciatore? Momo Salah sta riscrivendo i record del calcio inglese e sta facendo impazzire il popolo di Liverpool. Il gol numero 43 in stagione (41 prima della doppietta in Champions alla Roma), il numero 31 in Premier, gli hanno permesso in un colpo di raggiungere una serie di record. Il primo è il pareggio con Luis Suarez, quando nella stagione 2013-14 il bomber del Barcellona mise a segno proprio 31 reti in Premier. Ma con le 31 reti messe a segno in questa Premier League Salah è diventato – sempre a pari merito, ma già in scia per il sorpasso – il miglior marcatore di sempre nel campionato inglese a venti squadre, eguagliando Shearer nel 1995-96, Cristiano Ronaldo nel 2007-08 e proprio Luis Suarez nel 2013-14.

Ad oggi è anche l’ottavo giocatore di sempre a raggiungere o superare quota 30 gol in Premier dopo Andy Cole, Shearer (due volte sopra il 30), Kevin Phillips, Henry, CR7, Van Persie e Suarez. Salah era da qualche settimana già diventato il primo africano di sempre a mettere a segno oltre 30 centri nel massimo campionato inglese. Con questi 43 gol, è diventato anche il terzo ‘Reds’ di sempre a raggiungere (o superare) 40 gol in stagione. Il primo giocatore a segnare per un club inglese 41 reti in tutte le competizioni dai tempi di Ronaldo allo United. Ben 41, nella stagione 2007-08.

Che numeri per Ciro Immobile

E’ inutile nasconderlo a noi stessi perchè in Italia stiamo davvero assistendo a qualcosa di incredibile. Nonostante la delusione Mondiale infatti, Ciro Immobile in due anni si è preso in mano la Lazio trascinandola sempre più in alto con la sua incredibile continuità realizzativa. E’ diventato il vero simbolo di una squadra che dipende soprattutto dai suoi gol. Lo dicono i numeri: è uno dei migliori attaccanti che abbia mai indossato la maglia biancoceleste.

in foto: Il rendimento di Immobile con la Lazio (Transfermarkt)

Con la doppietta alla Sampdoria di domenica scorsa si è portato a quota 41 gol stagionali, diventando il giocatore ad aver segnato di più in una singola stagione nella storia della Serie A superando anche le 39 reti di Dzeko della passata stagione con la maglia della Roma. Record su record per un calciatore che ad oggi, tra campionato e coppe, ha messo a segno ben 69 gol in un anno solare e non ha di certo voglia di fermarsi ora quando c’è da mettere a segno i gol decisivi per lo sprint finale della Lazio pronta a ritornare in Champions League.

Dost continua a stupire l’Europa

Ha segnato con costanza (più di 100 reti in 190 gare, negli ultimi anni, prima di questo) anche quando ha avuto poco spazio. Da diverso tempo è solidamente nel giro della nazionale olandese e rappresenta una delle nuove leve della rinascita, sperata, della Nazionale ‘Orange’. Dost n questa stagione, poi, i suoi numeri parlano di un’esplosione: 26 gol in 27 presenze con la maglia dello Sporting Lisbona. Nell’anno solare 2017, è stato uno dei calciatori più prolifici d’Europa.

Nella classifica per la Scarpa d’Oro 2017-18, adesso, ha davanti soltanto calciatori come Messi, Lewandowski, Immobile, Salah e Kane. A ridosso dei ventinove anni Bas Dost sembra aver toccato la maturità. Eppure continua a essere uno di quegli attaccanti poco considerati, nonostante i numeri che parlando di un calciatore davvero straordinario capace di sapere conciliare la tecnica alla capacità realizzativa nonostante un altezza di 196 centimetri.

Stagione da incorniciare per Icardi

La cosa certa, è che non ci saremmo mai aspettati di vedere quest’anno Mauro Icardi tra i primi 10 della classifica marcatori d’Europa. Certo, con Spalletti in panchina, capace di dare sempre la possibilità con il suo gioco alla punta di metterlo in condizione di fare gol con una continuità incredibile (vedi Dzeko lo scorso anno), è tutto più facile. E allora ecco che nell'anticipo della 33esima giornata di Serie A, l'attaccante argentino ha segnato un gol nel 4-0 dell'Inter sul Cagliari raggiungendo quota 25 reti in campionato.

in foto: L’incredibile score realizzativo di Icardi da quando gioca all’Inter (Transfermarkt)

Battuto quindi il record di marcature in un singolo torneo stabilito la scorsa stagione, quando si fermò a 24. Contro il Chievo poi, domenica scorsa, addirittura il sigillo numero 26 che mette la ciliegina sulla torta in un campionato che nelle ultime 4 giornate però potrà ancora riservare sorprese all’attaccante argentino che in un anno solare (la scorsa stagione e quella attuale fino ad oggi), ha realizzato già ben 56 gol. Numeri davvero pazzeschi.