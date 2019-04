La stagione dei campionati europei che vanno via via a concludersi, ha messo in evidenza, oltre alla stratosferica forza dei vari top club, anche le tante individualità. Soprattutto giovani attaccanti, under 21, che sono stati in grado, in pochissimo tempo, di ritagliarsi uno spazio importante nella propria squadra. Da perfetti sconosciuti a fenomeni, il passo è breve e lo dicono i numeri. E allora se in Italia, in questa categoria di attaccanti, abbiamo potuto ammirare l’esplosione di Kean, senza dimenticare anche quella di Pinamonti a Frosinone, all’estero, con un numero più alto di gol di questi due giocatori italiani, ci sono altri che oggi sono già dei top player.

Abbiamo voluto quindi stilare i primi 5 talenti, bomber under 21, che nella stagione 2018/2019 si sono messi maggiormente in mostra per numero di gol. Dalla Premier alla Bundesliga, passando anche per la Liga e addirittura il campionato danese dove si è messo in mostra un giovane danese dalle grandi qualità.

Mbappè è ormai un fuoriclasse assoluto e consolidato

Parlare di Kylian Mbappè come uno dei talenti del nostro calcio è quasi riduttivo. L’attaccante del Psg, esploso solo due anni fa con il Monaco e protagonista del Mondiale vinto in Russia dalla Francia nel 2018, è una certezza. A soli 20 anni anche in questa stagione, nonostante un Ligue 1 praticamente, da anni ormai, mai competitiva e dominata completamente dal Psg, ha realizzato ben 27 gol e 9 assist in 26 gare.

in foto: Il valore di mercato di Mbappè:il più alto nel mondo (Transfermarkt)

Certo, resta l’amaro in bocca per un’eliminazione in Champions che avrebbe sicuramente arricchito il suo palmares, sfumata per mano del Manchester United solo nei minuti finali per colpa di quel rigore nel finale di Lukaku. Ma resta l’assoluto valore del calciatore che conta un valore di mercato attuale pari a 200 milioni di euro (il primo, il più alto nel mondo). Una vera follia per chi lo volesse acquistare e piazzare il colpo del secolo per età, qualità e intelligenza tattica.

La sorpresa Sancho fa impazzire la Germania

Ma se Mbappè è diventato l’autentico idolo dei francesi e il talento più pregiato della Ligue 1, non si può non dire lo stesso di Jadon Sancho. La grande sorpresa dei 5 maggiori campionati europei, è proprio lui. Attaccante del Borussia Dortmund, a 19 anni ha stupito tutti per coraggio, determinazione, gol, intelligenza tattica e spensieratezza. In questa stagione, al momento, ha messo a segno 10 gol e, udite udite, ben 16 assist che hanno spinto i tedeschi anche in Champions League salvo poi uscire con tanti rimpianti.

Una squadra che ha fatto leva molto sulla sua velocità e la sua capacità di vedere un buco di spazio per portare in gol gli attaccanti anche in un lasso di tempo impensabile. Una visione di gioco che spiazzato tutti e che ha portato il suo valore di mercato attuale a 80 milioni di euro. Non male per un ragazzo classe 2000.

in foto: La top 5 attuale (Transfermarkt)

Il fenomeno in Olanda si chiama Bergwijn

Fino all’inizio dell’attuale stagione, l’Eredivisie era considerato, forse il sesto o settimo campionato, per importanza, in Europa al pari della Liga Nos portoghese. Oggi però, forte anche del rilancio europeo dell’Ajax che dopo la finale di Europa League persa due anni fa contro il Manchester United e soprattutto dell’expolit in Champions di quest’anno dopo aver eliminato Real Madrid e Juventus, agli ottavi e ai quarti, ha fatto innalzare il livello del campionato olandese.

Qui però non vi parleremo di una delle stelle dei lancieri d’Amsterdam, ma del talento del Psv Eindhoven, Steven Bergwijn. Il suo nome è già finito sul taccuino dei maggiori club europei che hanno visto in questo esterno d’attacco olandesi originario del Suriname, tante qualità (su tutte Inter, Napoli e Milan). Ha messo a segno, al momento, 13 gol e 12 assist che stanno trainando la squadra alla lotta scudetto proprio con l’Ajax. Clssse 1997 è dotato di ottime capacità tecniche e di grande velocità e il suo valore di mercato è di soli 30 milioni di euro. Un vero affare.

La stella Jovic lancia l’Eintracht sempre più lontano

Da una stella all’altra, da un campionato a un altro. Il passo è breve. Dall’Olanda dei talenti sopraffini del Psv, ritorniamo nei 5 maggiori campionati europei, precisamente in Germania, in Bundesliga, dove oltre alla supremazia assoluta del Bayern Monaco in campionato, senza dimenticare il Borussia Dortmund, quest’anno l’altra grande squadra che sta sorprendendo è l’Eintracht di Francoforte. L’ex squadra di Boateng, che ha anche sostenuto i suoi ex compagni per il superamento del turno in Europa League contro il Benfica, poi è avvenuto, con la conquista delle semifinali, ha nella stella Luka Jovic il suo punto di forza.

A soli 21 anni è già un talento desiderato da mezza Europa. Classe 1997 e con un valore di mercato di 55 milioni di euro, ha appena firmato un contratto con i tedeschi fino al 2023 che lo hanno riscattato, proprio dal Benfica per soli 8 milioni. Su di lui c’è anche l’Inter che ha anche subito gol da lui in Europa League. Il 19 ottobre è diventato il più giovane giocatore del campionato tedesco ad aver realizzato cinque reti in una partita: contro il Fortuna Düsseldorf, ha impiegato 46 minuti per entrare nella storia. E la sua media gol è spaventosa: quest'anno viaggia al ritmo di un centro ogni 105 minuti.

Olsen, la sorpresa danese del Nordsjaelland

Del Nordsjaelland forse in Italia ci ricordiamo perchè abbiamo potuto vedere i danesi affrontare la Juventus nei gironi di Champions di qualche anno fa. In realtà questo club oggi si sta rilanciando tanto e lo sta facendo anche grazie ai gol di Andreas Skov Olsen. Nazionalità danese, a soli 19 anni, questo classe 1999 ha realizzato 19 gol e 3 assist in 26 presenze. Mancino rapido in grado di svariare sulla fascia sia destra che sinistra, è dotato anche di un ottimo fisico e sa puntare anche su rapide accelerazioni.

in foto: La carriera e il rendimento attuale di Olsen (Transfermarkt)

Su di lui la Fiorentina di Corvino aveva puntato molto ma oggi sembra essere davvero fuori dalla portata dei viola per il costo del cartellino che, in virtù di una stagione davvero esaltante, è lievitato notevolmente. Valore di mercato di 1,75 milioni di euro attualmente, ma a fine campionato potrebbe essere, proprio per via di queste cifre, un pezzo ambito del mercato estivo.