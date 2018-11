Come raccontare il legame tra un tifoso e la sua squadra del cuore? Con un necrologio. Sì, avete letto bene. E' quello che è accaduto a Fornaci di Barga, in provincia di Lucca, dove un particolare manifesto funebre che ha catalizzato l'attenzione non solo dei cittadini, ma anche del web e dei social. Per ricordare il signor Mario Stefanini, grande sostenitore della Juventus deceduto a 77 anni, i parenti hanno realizzato il classico necrologio, con una frase molto particolare: "Non fiori ma goals di CR7".

Non fiori, ma goals di Cristiano Ronaldo, il necrologio per il super tifoso della Juventus

Il signor Mario Stefanini è deceduto a Fornaci di Barga, cittadina in provincia di Lucca all'età di 77 anni. Grande tifoso della Juventus, il "Doro" (questo il soprannome di Stefanini) è stato ricordato con il classico necrologio. Impostazione grafica solita per il manifesto funebre, con una frase a sorpresa che ha conquistato l'attenzione di tutti: "Non fiori ma goals di CR7".

Il ricordo del Doro, gran sostenitore della Vecchia Signora

Un riferimento alla fede calcistica bianconera di Mario Stefanini, grande tifoso della Juventus. Come riportato da Il Giornale di Barga, è stato il figlio Claudio a voler scrivere questa particolare frase, per ricordare la passione sfrenata per la Vecchia Signora del suo papà, intrigato dal colpo di calciomercato Cristiano Ronaldo. E proprio Claudio Stefanini ha poi condiviso sul suo profilo Facebook il necrologio con una frase d'accompagnamento altrettante speciale: "D'altronde era juventino". Un modo davvero particolare per celebrare il ricordo del papà e il suo amore per i colori bianconeri.