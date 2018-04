La cocente delusione per l'eliminazione dalla Champions League. La sfida scudetto col Napoli, che il 22 aprile vivrà il momento clou nello scontro diretto a Torino. La finale di Coppa Italia col Milan. E il piano di mercato, di ristrutturazione per il futuro. La Juventus, ancora ferita dalla sconfitta su rigore a Madrid, si concentra su trattative, operazioni da chiudere e altre da tessere perché nella prossima stagione c'è una missione da (ri)portare a termine: vincere quel Trofeo perso a Berlino nel 2015 contro il Barcellona e poi con i blancos a Cardiff nel 2017. Per la seconda volta consecutiva le merengues e Cristiano Ronaldo hanno messo i bastoni tra le ruote ai bianconeri e questa volta fa ancora più male ma non c'è tempo per lasciarsi andare alla rabbia.

Primo colpo di mercato in canna. E allora i tabloid dall'Inghilterra fanno sapere che la ‘vecchia signora' è vicina alla chiusura del primo colpo per rinforzare la rosa. Si tratta di un giocatore già accostato in passato alla Juventus: è Matteo Darmian, 28 enne terzino destro che all'occorrenza può ricoprire tutti i ruoli nel reparto arretrato. Ex granata, farà ritorno a Torino ma sulla sponda opposta rispetto a quella granata dove aveva spiccato il volo sia verso la Nazionale sia verso il Manchester United. Il contratto che lo vincola ai Red Devils scadrà nel 2019 ma nella lista di Mourinho non rientra tra le priorità (appena 5 presenze in Premier quest'anno) e adesso che c'è anche il sì del giocatore serve formalizzare l'affare con gli inglesi.

in foto: La scheda di Darmian (fonte Transfermarkt)

Quanto costa Darmian? Secondo Transfermarkt la valutazione si aggira suoi 12 milioni di euro e dovrebbe essere questa la cifra per concludere l'operazione. Non sarà l'unica considerato che qualcos'altro cambierà nel pacchetto arretrato: Asamoah andrà via a parametro zero e Alex Sandro non è mai stato considerato un intoccabile, soprattutto dinanzi a cifre interessanti (60 milioni), e i soldi incassati dalla sua cessione potrebbe essere subito reinvestiti su altri profili (Juan Bernat, Jonas Hector e Filipe Luis i nomi caldi di queste settimane).

Marquinhos e Gimenez, osservati speciali. In difesa resteranno Chiellini e Barzagli, così come Benatia, Rugani (a meno di sostanziose offerte) e De Sciglio. Caldara e Spinazzola verranno accolti a fine stagione, visto che entrambi sono stati presi con largo anticipo bruciando la concorrenza. Reparto al completo? No, perché allo studio c'è ancora un colpo relativo: si tratta di Marquinhos, il brasiliano del Paris Saint Germain che ha un cartellino da 50/55 milioni e un contratto fino al 2022 coi francesi. Altro obiettivo di alto profilo è José Giménez, centrale dell’Atletico Madrid: 23 anni, doppio passaporto (spagnolo e uruguaiano), contratto fino al 2020 con gli iberici, valutazione di mercato che arriva a 35 milioni.