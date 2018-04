La sfida con il Napoli per il mondo juventino vale una fetta importante di storia all'interno del calcio italiano: potrebbe essere una vittoria che sa di ipoteca per il settimo scudetto consecutivo, qualcosa di incredibile, mai accaduto prima e forse irripetibile. Ma bisognerà vincere per poter sperare nell'evento senza ulteriori ansie.

Per farlo servirà tutto l'apporto del pubblico amico – si giocherà allo Stadium – ma soprattutto la partita perfetta da giocarsi prima con la testa e poi con le gambe e la tattica. A sottolinearlo è uno dei senatori della Juventus, Giorgio Chiellini che di partite con la Juve ne ha viste e giocate una infinità. L'approccio sarà dunque fondamentale, guai sbagliarlo.

La sfida dello Stadium vivrà probabilmente di episodi: nessuna squadra può sulla carta vantare di essere migliore dell'altra, l'equilibrio regnerà sovrano e la differenza la potrà fare un particolare. Che dovrà essere curato nei minimi dettagli. "Queste partite si vincono con gli episodi. Servirà più la testa che la tattica. C’è talmente equilibrio in campo che ogni piccola situazione può cambiare l’inerzia della partita e farla andare a tuo favore o contro

Due risultati su tre saranno a disposizione della Juventus ma per Chiellini questo conta poco o nulla: servirà vincere per avvicinare la società al trionfo epocale del settimo sigillo consecutivo: "Ci stiamo rendendo conto dell’importanza ma non di quanto sia una cosa quasi impossibile da rifare. Ora però che abbiamo l’occasione così vicina non dobbiamo lasciarcela sfuggire perché sarebbe un peccato. Abbiamo dato tanto e una piccola flessione era da mettere in preventivo anche in vista del Napoli

Con il Napoli, dunque, si tenterà anche di cancellare del tutto l'amarezza della Champions un traguardo tabù per Chiellini e compagni. Questa volta per causa di una scelta arbitrale, dopo una gara straordinaria giocata al Bernabeu dove è stato ridimensionato il Real Madrid campione in carica. "Da parte nostra, una volta entrati in campo con la Samp, abbiamo provato a cancellare la delusione di Madrid. Quello oggi è un capitolo chiuso. Dopo queste delusioni la cosa positiva è che si può ripartire subito ed andare avanti, puntando al massimo"