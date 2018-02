L’ex centrocampista del Milan Antonio Nocerino la prossima estate potrebbe tornare a giocare in Italia. Ma il giocatore campano già nel mercato di gennaio sarebbe potuto tornare a calcare vecchi palcoscenici. Perché Nocerino è stato contattato sia dal Venezia che dal Genoa. Il trentaquattrenne invece ha negato la trattativa con il Crotone: “Parlo molto spesso con Benny Carbone e Walter Zenga, ma siamo solo amici. Non c’è stata nessuna trattativa”.

Nell’intervista rilasciata a ‘gianlucadimarzio.com', l’ex juventino svela di aver chiacchierato con Inzaghi e con il numero uno del Genoa Preziosi, che non lo ha preso solo perché Ballardini non ha dato l’ok

A dicembre ho sentito Inzaghi e il d.s. del Venezia poi non se n’è fatto più niente. Ringrazio invece il presidente Preziosi perché mi ha cercato fortemente nelle ultime settimane , ma credo che non rientrassi nei piani tecnici dell’allenatore.

Nocerino, che ha vestito le maglie della Juve, del Milan e della Nazionale, vuole continuare a giocare e dice chiaramente di non desiderare un contatto sontuoso, nella parte finale della sua carriera vuole solo divertirsi

Non ne faccio né una questione di soldi né di categoria, non cerco un contratto. Voglio stare bene. Io sono molto passionale e quando sto bene mentalmente sono pronto a dare il tremila per mille.

Il giocatore afferma che ragionò così anche quando scelse di giocare per il Parma, che era a un passo dal fallimento: “Scelsi il Parma quando stava fallendo, senza prendere un euro. Fu una scelta di cuore e di stima nei confronti di Donadoni, che io considero una persona eccezionale. Quella è stata una tappa bellissima della mia carriera”.

L’apice della carriera lo ha vissuto ai tempi del Milan, grazie agli assist di Ibra realizzò 10 gol in un campionato e giocò anche in Champions. La prima volta con il Barcellona è rimasta nel cuore a Nocerino, che custodisce gelosamente la maglia di quella partita

Il momento più bello della carriera? Milan-Barcellona. Non ho voluto scambiare la maglia con nessuno perché volevo conservare la mia come ricordo. Iniesta è un fenomeno. Non si capiva dove andasse, è il cervello, l’interruttore di una squadra. Fa tutto a una velocità non comune.