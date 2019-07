Pessima figura per Clinton N’Jie, calciatore camerunense reduce dal trasferimento di mercato dall'Olympique Marsiglia alla Dinamo Mosca. L'attaccante si è reso protagonista di una brutta gaffe social, postando su Snapchat un video in cui fa sesso con una ragazza. N'Jie accortosi dell'accaduto ha provveduto a cancellare il contenuto, che però inevitabilmente è finito sul web. Questo il suo commento: "Ero ubriaco, stavo cercando notizie sul cellulare ma ho sbagliato tasto".

Clinton N'Jie gaffe a luci rosse, pubblica per errore un video hot su Snapchat

Clinton N'Jie, attaccante della nazionale del Camerun fresco di passaggio dal Marsiglia alla Dinamo Mosca per 6 milioni di euro, ha festeggiato nel peggiore dei modi la nuova avventura professionale. Il classe 1993 ha postato sul suo profilo Snapchat per errore un video a luci rosse, durante un rapporto sessuale con una ragazza. Il contenuto è stato subito rimosso, ma è finito comunque sul web condiviso da migliaia di utenti. Una pessima figura per N'Jie che ha fatto arrabbiare il club russo che solo pochi giorni fa lo ha ingaggiato.

La giustificazione di N'Jie che rischia una multa dalla Dinamo Mosca

Il calciatore ha provato a giustificarsi spiegando il motivo dell'errore che lo ha portato alla condivisione del video su Snapchat. N'Jie stava infatti cercando link di notizie relative al suo trasferimento alla Dinamo, quando per errore ha pubblicato il contenuto a luci rosse: "Ero ubriaco. Stavo festeggiando la firma del nuovo contratto con la Dinamo e quando mi sono messo a cercare la notizia sul cellulare ho schiacciato il tasto sbagliato. Non inizia dunque nel migliore dei modi l'avventura dell'ex di Lione, Tottenham e Marsiglia alla Dinamo che potrebbe anche decidere di prendere provvedimenti nei suoi confronti, con una multa salata".