Colpo di coda nella stagione tedesca, ovviamente dominata dal Bayern Monaco. I campioni di Germania hanno dovuto dire addio all'ennesimo double perché in finale di Coppa di Germania hanno chinato il capo di fronte all'impresa dell'Eintracht Francoforte, allenato da Kovac, il futuro allenatore dei bavaresi.

Grazie ad una doppietta di Rebic e un gol di Gacinovic l'Eintracht è riuscito a vincere e ha piegano i favoriti campioni di Heynckes che era alla sua ultima partita in panchina del Bayern visto che andrà in pensione.

Lo scherzetto di Kovac. Un colpo di scena che nessuno prevedeva e che ha visto il Bayern uscire battuto dal campo per merito – indiscusso – dell'Eintracht. E' stata proprio la squadra di Francoforte allenata da Niko Kovac, prossimo tecnico proprio dei bavaresi, ad aver trionfato 3-1. Il 46enne allenatore croato ha così salutato il suo club, già predestinato ad allenare il Bayern visto che prenderà il posto del 73enne Jupp Heynckes. L'allenatore dei bavaresi sperava andare in pensione e dire definitivamente addio al Bayern con una vittoria ma ha dovuto accontentarsi della vittoria della Bundesliga.

La partita. L'Eintracht ha sputo gestire il match dall'inizio alla fine, andando in vantaggio per primo e stoccando l'infilata decisiva a tempo scaduto. Un ‘delitto' perfetto contro i favoriti bavaresi che si sono trovati sempre in difficoltà. A sbloccare il match all'11' è stato l'ex Fiorentina Rebic, poi al 53′ è arrivato il pareggio firmato dal solito Lewandowski.

Eintracht in Europa League. L'Eintracht all'82' ancora con Rebic riesce però a ritornare in vantaggio e al 96′ riesce a chiudere il match con Gacinovic che segna a porta vuota dopo che anche Ulreich era salito su un calcio d'angolo. Con questo successo l'Eintracht si è qualificato alla fase a gironi di Euopa League, mentre il Lipsia che si era classifica sesto dovrà passare per i preliminari.