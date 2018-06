Alessandro Alciato non farà la Champions League. Si tratta ovviamente del noto giornalista della piattaforma sportiva Sky ma la notizia non riguarda la sua sfera professionale, perché sarà regolarmente presente a bordo campo e nei dopo partita con microfono e telecamera a disposizione per raccontare cosa accade e sentire le parole dei protagonisti. La curiosa notizia riguarda il tesseramento con il club La Fiorita.

La società di San Marino si è qualificata in Coppa e aveva pensato di ingaggiare anche il giornalista in previsione di giocare il primo turno preliminare di Champions League. Ma alla fine, la Federazione Sammarinese ha negato al club gialloblù il tesseramento perché gli altri club della Federazione si sono lamentati dell'eccessiva pubblicità che questa operazione stava portando al La Fiorita.

Una situazione particolare ma anche che non costituiva nessun problema regolamentare. Il buon vivere comune e il mantenimento dei rapporti tra i vari club ha trionfato sull'idea – ovviamente mediatica – di creare interesse attorno alla squadra che aveva raggiunto questo straordinario traguardo.

La Fiorita 1967 ha voluto festeggiare il traguardo Champions con una idea ‘rivoluzionaria' per portare un po' di visibilità. Nei giorni scorsi non a caso aveva raggiunto un accordo con Alessandro Cattelan, noto conduttore televisivo e radiofonico. Alessandro Cattelan, da grande appassionato del calcio mondiale, aveva manifestato attraverso i propri social network il suo interesse verso la partecipazione della squadra di Montegiardino in Champions League e l'appello era stato subito accolto.

Da quel momento La Fiorita ha destato molto interesse attorno a sè e l'idea di fondo è stata proseguita nell'ingaggio di Damiano Tommasi a centrocampo, il presidente dell'assoCalciatori, fino all'idea di Alessandro Alciato che però è stata bocciata.