È stato per tanto tempo un obiettivo del Napoli ma alla fine l'ha spuntata l'Arsenal: Nicolas Pépé si è trasferito dal Lille in Inghilterra per una somma pari a 80 milioni di euro. L'esterno offensivo ivoriano è stato seguito per molto tempo dagli azzurri ma alla fine a spuntarla sono stati i Gunners e questo rende il calciatore mancino che è diventato l'acquisto più costoso della storia del club londinese superando i circa 64 milioni spesi per portare via dal Borussia Dortmund Pierre-Emerick Aubameyang a gennaio del 2018. Al secondo posto c'è Alexandre Lacazette, che arrivò sei mesi più tardi dal Lione per 53 milioni.Tra due settimane, quando partirà la Premier League, Unai Emery potrà schierare un tridente costato 197 milioni di euro.

I dieci acquisti più costosi nella storia dell'Arsenal: Pepe (80 milioni), Aubameyang (64 milioni), Lacazette (53 milioni), Ozil (47 milioni), Xhaka (45 milioni), Sanchez (42,5 milioni), Mustafi (41 milioni), Mkhitarayan (34 milioni), Saliba (30 milioni) e Torreira (28.5 milioni).

Africano più pagato di sempre e del mercato Premier '19

In virtù della somma spesa dell'Arsenal per assicurarselo, Pépé è diventato il giocatore più costoso acquistato da una squadra della Premier League in questo mercato superando i 70 milioni di euro pagati da Manchester City per scippare Rodri all'Atletico Madrid. Altro record per l'ex calciatore del Lille: il suo trasferimento è il più costoso di tutti i tempi per un calciatore africano.

Si tratta del quarto acquisto di questa campagna trasferimenti per la squadra di Unai Emery quest'estate dopo Gabriel Martinelli, William Saliba (che giocherà quest'anno in prestito a Saint-Étienne) e Dani Ceballos. In totale, i londinesi hanno speso 116 milioni di euro in questo mercato. In Premier League solo l'Aston Villa, con i suoi 127,90 milioni di euro, ha investito di più durante questa sessione estiva di mercato.