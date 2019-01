L'ex attaccante di Inter, Atalanta e Bari Nicola Ventola sarà uno dei concorrenti del reality di Canale 5 L'Isola dei Famosi, che inizierà il prossimo 24 gennaio. La notizia è stata rivelata dal magazine di Fabrizio Corona, che ha scritto che un ex bomber dell'Inter, molto amico di Vieri, sarà tra i concorrenti e l'identikit corrisponde a Ventola. L'ex bomber segue le orme di altri ex calciatori che hanno preso parte al reality, prima tra gli altri Totò Schillaci, Stefano Tacconi e Marco Delvecchio.

La carriera di Nicola Ventola

Dunque insieme a un ex vincitore del Festival di Sanremo (Riccardo Fogli) e a tante ex stelle e stelline della televisione, e del gossip, ci sarà anche il barese Nicola Ventola tra i partecipanti della 14esima edizione dell'Isola dei Famosi, condotta ancora da Alessia Marcuzzi. Ventola fa il suo esordio a 16 anni in Serie A con il Bari, con cui gioca per quattro stagioni, nel 1998 passa all'Inter, una stagione con 6 reti, poi due prestiti prima al Bologna e poi all'Atalanta prima di ritornare all'Inter, un biennio da riserva di Vieri e con Cuper in panchina. Nel 2003 passa al Siena, dopo una stagione in bianconero firma per il Crystal Palace. Poi altri due anni con l'Atalanta, Torino e Novara le sue ultime squadre.

I calciatori che hanno partecipato all'Isola dei Famosi

Nel cast di ogni reality c'è sempre posto per un atleta, di ieri o di oggi. Tanti ex calciatori sono stati tra i partecipanti dell'Isola. Ventola segue le orme di Stefano Bettarini, di Francesco Coco, ex di Inter e Milan, di Totò Schillaci, che nella prima storica edizione riuscì a salire sul podio (fu terzo), e dell'ex portiere della Juventus Tacconi. Mentre poche settimane fa l'allenatore Harry Redknapp, che è uno dei più navigati tecnici britannici, ha vinto l'edizione inglese dell'Isola, ribattezzata per l'occasione ‘La Giungla'. Un successo sorprendete quello dell'ex del Tottenham che ha sbaragliato la concorrenza e vinto nettamente al televoto.