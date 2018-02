Stephane Bahoken è diventato uno dei nuovi idoli calcistici di Internet. Ultimamente questo connubi web-calciatori ha portato a scoprire dei profili molto diversi rispetto a quelli che "ammiriamo" spesso in campo. L'attaccante dello Strasburgo ieri mattina ha cambiato la sua immagine profilo su Twitter ma non pensava di diventare un personaggio famoso: Bahoken ha twittato un'immagine che lo ritrae in piedi, con sguardo pieno di sé, di fronte a Neymar inginocchiato e ha descritto la foto come ‘#MyProfilePic'. L'istantanea è stata scattata durante la partita di Ligue 1 di sabato scorso che ha visto prevalere con un largo 5-2 il Paris Saint-Germain e ha raccolto migliaia di "Mi Piace" e retweet da parte degli utenti del famoso social network.

Bahoken: È solo una foto, non una provocazione.

Dopo il clamore sollevato il calciatore, 25 anni, ha chiarito in un tweet che tutto era uno scherzo senza cattive intenzioni: "Gli amici sono solo una foto, non una provocazione da parte mia". Al contrario, è un onore giocare contro un giocatore come Neymar ", ha spiegato il giocatore del campionato francese. L'attaccante dello Strasburgo è il figlio di Paul Bahoken, calciatore camerunense che ha giocato tutta la sua carriera nel campionato francese ed è il motivo per cui Stéphane è nato in Europa e ha doppia cittadinanza.

Neymar e la foto "hot" pre Real-PSG.

Poche ore prima della partita di Champions League tra il Real Madrid e il PSG al Santiago Bernabéu Neymar è diventato oggetto di battute dai suoi amici sui social network visto che il crack brasiliano ha posato per il prestigioso fotografo Mario Testino nudo e coperto solo da un asciugamano bianco in un'istantanea che già ha raccolto più di 4 milioni di "mi piace" su Instagram e che ha causato ogni genere di reazione da parte dei suoi compagni di squadra. Giocatori come Marcelo, Verratti, Felipe Anderson e Rafinha gli hanno chiesto se avessero hackerato l'account ma sono solo alcuni dei compagni che hanno lasciato un commento alla foto del giocatore.