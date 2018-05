Il peggio sembra davvero essere passato per Neymar. Ancora pochi giorni e il fenomeno brasiliano potrà mettere fare un altro passo importante sulla strada del completo recupero per i Mondiali della prossima estate. L'attaccante reduce dall'infortunio al piede, tornerà infatti in Francia dove troverà ad attenderlo il Psg ovvero la sua squadra di club. Sotto la Tour Eiffel O'Ney ritroverà anche il terreno di gioco e si allenerà dunque cercando di accelerare ulteriormente i tempi in vista della competizione iridata.

Neymar torna in Francia, il recupero si avvicina

Secondo quanto riportato dalla stampa francese e in particolare L'Equipe, Neymar nelle prossime ore lascerà il Brasile per tornare in Francia. Il giocatore dopo la frattura al quinto metatarso rimediata lo scorso 25 febbraio contro l'Olympique Marsiglia ha preferito curarsi in patria dopo l'operazione, affrontando la prima fase post intervento. Adesso però, con le stampelle che ormai sono state messe da parte, l'ex Barcellona può iniziare la fase di preparazione per i Mondiali, tornando ad allenarsi.

Al Psg per ritrovare la forma migliore, ecco perché Neymar torna in Francia

Neymar dunque si aggregherà al gruppo di un Paris Saint Germain già laureatosi campione di Francia, ritrovando anche mister Emery che lascerà la squadra a fine stagione. Nessuna possibilità ovviamente di rivedere O'Ney in campo con i Bleus in questo finale di stagione. Per lui prima allenamenti individuali personalizzati e poi con il resto della squadra che lo aiuterà dunque a ritrovare la forma migliore.

Neymar sarà in campo ai Mondiali con il Brasile

La grande paura del popolo brasiliano che temeva di perdere il suo giocatore più rappresentativo per il Mondiale di Russia sembra ormai sfumata. Neymar dovrebbe riuscire a recuperare la migliore condizione in vista dell'esordio nella competizione iridata. Il commissario tecnico Tite dunque a meno di colpi di scena dovrebbe tornare a far conto sul suo fenomeno per la gara d'esordio in programma il 17 giugno contro la Svizzera.