L'Uruguay fa la partita ma a vincere è il Brasile di Neymar, con la rete del brasiliano del Barcellona nei minuti finali su rigore, concesso per un fallo evidente in area di Laxalt. Una gara a tratti entusiasmante tra due nazionali che si sono affrontate a viso aperto dando spettacolo e mancando occasioni importanti. Soprattutto gli uomini di Tabarez hanno prodotto di più nei 90 minuti, senza però mai finalizzare.

Alla fine ha avuto la meglio il Brasile che ha conquistato un successo importante in una amichevole di lusso che vedeva i verdeoro affrontare un Uruguay al gran completo con la coppia titolare in avanti formata da Suarez e Cavani e un centrocampo di qualità e dinamico con Bentacur Vecino e Toreira. I brasiliani rispondevano con un 4-3-3 leggero, dove oltre a Neymar Firmino e Douglas Costa garantivano velocità tra le linee difensive avversarie. Al 59′ c'è stata anche l'occasione per il napoletano Allan di esordire con la nazionale brasiliana.

Cavani e Suarez rispondo a Neymar

Nel primo tempo ancora Neymar si era fatto pericolo ad inizio gara quando all'11' aveva superato Campana, portiere dell'Uruguay ma in una posizione considerata di fuorigioco. Prima emozione che ha anticipato le incursioni di Cavani (che tra il 44′ e il 47'0 spreca per ben due volte la pala del vantaggio) e di Suarez che al 22′ impegna l'ex Roma Allison alla plastica parata su un tiro al volo.

Laxalt sbaglia, Brasile di rigore

Nella ripresa il copione non cambia, con la gara che resta divertente. Al 50′ ancora Suarez continua il duello con Allison impegnando il portiere brasiliano ad un intervento provvidenziale. Poi, al 74′ ancora il Pistolero di Tabarez si infila in area brasiliana ma non riesce a chiudere verso Allison. Fino all'episodio determinante del rigore: fallo di Laxalt, tiro di Neymar e Brasile in vantaggio. Fino al 90′.

BRASILE-URUGUAY 1-0

76′ rig. Neymar (B)

Brasile (4-3-3): Alisson; Danilo, Miranda, Marquinhos, Filipe Luis; Walace, Arthur, Renato Augusto (59′ Allan); Douglas Costa (67′ Richarlison), Firmino, Neymar.

Ct: Tite

Uruguay (4-3-3): Campaña; M. Suarez (81′ Lemos), Mendez, Caceres, Laxalt; Torreira, Bentancur, Vecino (85′ Valverde); Pereiro (77′ Jonathan Rodriguez), Cavani, L. Suarez.

Ct: Tabarez

Ammoniti: Torreira, M.Suarez, Vecino, L.Suarez, Caceres, Cavani (U), Douglas Costa, Walace (B)