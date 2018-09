Sarebbe dovuta essere una partita "tranquilla" per il Psg quella contro la matricola Nimes. Alla fine per la squadra di Tuchel è arrivato il successo, ma se i Bleus hanno dovuto faticare più del dovuto per avere la meglio della neopromossa, non sono mancati anche i momenti di tensione. Oltre a Mbappé che ha perso la testa dopo un gran gol, reagendo ad un fallo di un avversario e incassando il rosso, anche l'altra stella Neymar è finita nell'occhio del ciclone. Il motivo? Un'esultanza provocatoria per rispondere ai tifosi di casa.

Nimes, i tifosi sfottono Neymar con uno striscione

Il Paris Saint Germain ha trovato un ambiente caldissimo ad attenderlo in occasione del confronto in casa del Nimes. I tifosi della formazione neopromossa in particolare hanno dedicato un'accoglienza particolare a Neymar, uno dei pericoli numero 1 dei Bleus: cori e soprattutto uno striscione provocatorio nei confronti dell'attaccante brasiliano "Neymar piagnone del Mondiale"

Perché i tifosi del Nimes hanno dato del piagnone a Neymar

Il riferimento evidente è al polverone sollevato in occasione degli ultimi Mondiali da Neymar. Il giocatore brasiliano si è reso protagonista di una serie di evidenti simulazioni, oltre a lasciarsi andare alle lacrime sia in occasione dei successi che della sconfitta decisiva con il Belgio. Ecco allora che per destabilizzare il calciatore, i sostenitori del Nimes hanno provato a colpirlo nell'orgoglio.

La vendetta di Neymar, l'esultanza provocatoria in Nimes-Psg

Una situazione che ovviamente non è sfuggita all'ex Barcellona che si è preso la rivincita al 36°. Proprio il bomber ha avuto il merito di portare in vantaggio il Paris Saint Germain, lasciandosi andare ad un'esultanza provocatoria: Neymar infatti si è portato proprio sotto lo striscione a lui dedicato, e ha mimato le lacrime portando entrambe le mani sotto gli occhi. Una situazione che ha fatto infuriare i sostenitori del Nimes ma che inevitabilmente è diventata virale sui social network.