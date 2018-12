Dopo aver disertato la cerimonia del Pallone d’Oro 2018, che l’ha visto chiudere malinconicamente in 12a posizione per giocare a "Cally of Duty", Neymar continua a dilettarsi online tra un impegno e l’altro del suo Paris Saint-Germain. L’ultima iniziativa del calciatore brasiliano è stata rispondere a delle video-domande di colleghi di altre squadre attraverso un video caricato sul proprio account ufficiale YouTube. Quella che ha stuzzicato di più è stata la risposta al terzino del Manchester City, Benjamin Mendy, su un ipotetico futuro in Premier League: "Non so cosa succederà domani, ma la Premier League è un bellissimo campionato. Credo che qualsiasi grande giocatore, almeno una volta, debba giocarci".

Si tratta di un endorsement abbastanza chiaro verso il campionato più spettacolare, ricco e più visto del mondo che potrebbe essere un punto d'approdo per il numero 10 della Seleçao in un prossimo futuro. Questa dichiarazione ha aperto subito una possibile pista di mercato in vista della prossima estate, quando potrebbe consumarsi l’addio del capitano della nazionale verdeoro al Paris Saint-Germain. Neymar fino a oggi era stato accostato al Barcellona o, clamorosamente, al Real Madrid e la pista che si tendeva a tenere in piedi era quella di un possibile ritorno in Spagna ma, adesso, vi è una nuova possibilità. Chi delle big della Premier League potrebbe acquistare il forte calciatore brasiliano?

Neymar da Beckham in MLS

Nelle risposte O’Ney era in vena di scherzi come viene confermato dalla risposta a David Beckham, che lo ha invitato ad approdare all’Inter Miami CF che nel 2020 faranno il proprio debutto in Major League Soccer: "Certo David, affare fatto. Quando avrò finito la mia esperienza nel calcio europeo, verrò a Miami, nella tua città, nel tuo club!".