Pensare coi piedi. A Neymar riesce benissimo anche quando è fuori dal campo. In fondo a giocoliere del pallone sono richieste qualità come destrezza e intuito. Cose da funambolo degli schemi. Un artista della tecnica che al talento aggiunge anche una buona dose di senso istrionico. Un campione strapagato che – a parte il brevissimo periodo al Barcellona con Messi – non ha vinto ancora niente e spesso occupa la scena più per questioni extra-calcistiche che per prodezze compiute sul campo.

La foto in sedia a rotelle e la citazione di Hawking

Una delle ultime ‘bravate' – diciamo così – è la foto che s'è fatto scattare nel buen retiro in Brasile, la sua villa super lussuosa che ha scelto come sede per svolgere la propria riabilitazione dopo l'infortunio alla caviglia e l'operazione al piede per la frattura del quinto metatarso. O Ney appare sorridente e rilassato, gesticola, è in costume, ha un cappellino in testa a proteggerlo dal sole, è seduto su una sedia a rotelle che lo aiuta a deambulare a causa del tutore applicato alla gamba destra.

Un post di cattivo gusto, le critiche dei followers

Cosa c'è di strano? Nulla, peccato però che abbia deciso di immortalare quel momento scrivendo a corredo dell'immagine una citazione di Stephen Hawking, l'astrofisico britannico di fama mondiale morto nella giornata di mercoledì, consumato dalla SLA che aveva imprigionato la sua mente e la sua anima in un corpo completamente debilitato dalla lunghissima malattia. "Devi avere un atteggiamento positivo e ottenere il meglio dalla situazione in cui ti trovi", ha scritto il calciatore. Sebbene sia stato pubblicato senza malizia, quel post non è piaciuto affatto a molti dei suoi followers che lo hanno trovato di cattivo gusto, inopportuno, del tutto fuori luogo

Un accostamento irrispettoso

"Neymar non può più essere il tuo calciatore preferito", ha affermato un utente. Qualcun altro ha espresso un giudizio più severo: "Ha usato la morte di Stephen Hawking e la sua disabilità per pubblicizzare la sua guarigione per una gamba rotta. E' disgustoso". Un altro ancora ha aggiunto: "E' incredibile. Come fa a paragonarsi a a un tetraplegico debilitato dalla SLA da oltre 50 anni".