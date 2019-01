L'infortunio di Neymar tiene in ansia il Paris Saint Germain. Se il campionato è ormai praticamente archiviato in virtù dei 13 punti di vantaggio (con due partite da recuperare) sulla seconda della classe, i Bleus stanno già pensando al doppio confronto contro il Manchester United valido per gli ottavi di Champions. Le possibilità di vedere in campo la stella brasiliana nella sfida d'andata contro i Red Devils all'Old Trafford, sono ridotte al lumicino.

Come sta Neymar, il brasiliano salterà Manchester United-Psg

Dalla Francia arrivano brutte notizie per il Psg. All'indomani del successo sul Rennes in campionato, a tenere banco sono le condizioni di Neymar. Il brasiliano è fermo ai box dopo l'infortunio al piede rimediato nel match di Coppa di Francia contro lo Strasburgo. I tempi di recupero rischiano di allungarsi ulteriormente, perché l'attaccante sente ancora dolore e non riesce dunque ad allenarsi. Come evidenziato dunque da Telefoot, al momento sembra quasi scontata l'assenza di Neymar in occasione di Manchester United-Psg, partita valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League, in programma il 12 febbraio.

Cosa si è fatto Neymar e l'entità dell'infortunio al piede

Neymar è finito ko nel secondo tempo della partita contro lo Strasburgo valida per la Coppa di Francia. Dopo un contrasto ruvido con un avversario, il piede destro (già reduce dal brutto infortunio della scorsa stagione) del talento brasiliano ha avuto una torsione innaturale. I primi esami hanno evidenziato una lesione al quinto metatarso con Neymar che dunque è stato costretto ad un periodo di riposo. Nonostante tutto l'attaccante continua a sentire dolore sul piede infortunato, per una situazione che lo costringerà a sottoporsi a nuovi controlli nei prossimi giorni. Al momento il rischio di un intervento chirurgico è scongiurato ma l'assenza in Manchester United-Psg dovrebbe essere quasi scontata.