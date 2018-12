Neymar e Mbappé sono i due calciatori più costosi nella storia del calcio, giocano fianco a fianco con il Paris Saint Germain da un anno e mezzo, chi pensava che due stelle potessero non amarsi si è sbagliato profondamente. Perché O’Ney e KM7 vanno d’amore e d’accordo in campo e fuori. Il brasiliano ha voluto fare gli auguri per il ventesimo compleanno al suo compagno d’attacco, ma ha fatto una gaffe tremenda sbagliando il giorno, perché il compleanno di Mbappé è giovedì prossimo, il 20 dicembre.

La gaffe di Neymar

Sono grandi amici Neymar e Mbappé, lo mostrano anche sui social e nelle occasioni pubbliche extra calcio. Mbappé è nato a dicembre, Neymar lo sa ma non si è preso la briga di controllare la data di nascita dell’amico e così si è reso protagonista di una clamorosa gaffe social. Neymar sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto in cui è in compagnia di Mbappé e a corredo ha scritto: “Ieri era il compleanno di questo fenomeno. Complimenti fratello, tante congratulazioni per la tua vita, che Dio di benedica e ti protegga. Sempre uniti ragazzo d’oro”. Non c’è che dire un bellissimo messaggio, ma Neymar ha sbagliato data, qualcuno gliel’ha fatto notare e Neymar ha cancellato il post, ma gli screen dell’errore erano stati già fatti e la ‘testimonianza’ della gaffe c’è stata.

Quando è nato Mbappé

Sicuramente Mbappé non se la sarà presa per questa gaffe diventata rapidamente popolarissima. Ma qual è la data di nascita di Kylian Mbappé? Chi non la conosce rimarrà molto sorpreso dalla risposta. Perché Mbappé è nato a Bondy, non lontano da Parigi, il 20 dicembre del 1998. Quindi in questo momento non ha ancora compiuto vent’anni. E a quest’età ha già una bacheca stracolma, luccica ovviamente il Mondiale vinto da protagonista, gol in finale e doppietta all’Argentina negli ottavi, primo teenager a realizzarne una dai tempi di Pelé, poi un titolo vinto con il Monaco e una Ligue 1 conquistata pure con il Paris Saint Germain, con cui è destinato a fare incetta di trofei.