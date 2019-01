Neymar dovrà fermarsi per dieci settimane, l’infortunio occorsogli durante la sfida di Coppa di Francia tra PSG e Strasburgo gli costa carissimo. Il brasiliano, un campione anche di sfortuna, si ferma sul più bello e salterà sicuramente le due sfide degli ottavi di Champions League con il Manchester United, e marcherebbe visita anche nell’eventuale quarto di finale d’andata. Ancora una volta Neymar si fermerà nel mese di marzo e per il quinto anno consecutivo avrà così la possibilità di partecipare alla festa di compleanno della sorella. Solo un caso?

Le strane ammonizione di Neymar

Per il quinto anno consecutivo Neymar si ferma nel mese di marzo e sarà con la sorella nel giorno del genetliaco di lei, che è l’11 marzo. La storia inizia nella stagione 2014-2015. Il brasiliano giocava con il Barcellona, viene ammonito contro il Granada, era diffidato e si becca un turno di squalifica, giusto in tempo per essere alla festa della sorella. Copione identico nella stagione successiva, ammonizione chirurgica che provoca un turno di stop da scontare proprio nel weekend del compleanno.

Gli infortuni con Barcellona e PSG

Poi arriva la sfortuna. Perché nel 2017, dopo la clamorosa rimonta ottenuta proprio contro il PSG nell’ottavo di ritorno di Champions League, Neymar subisce un risentimento all’adduttore. Il problema muscolare tiene fuori il brasiliano per qualche settimana, a cavallo del compleanno di Rafaella. Lo scorso anno, il primo con il Paris, subì un infortuno serissimo al piede, che mise a rischio anche la sua partecipazione al Mondiale, ne approfittò per volare in Brasile. Questa maledizione o tradizione prosegue anche quest’anno. Un altro infortunio al piede, altro stop serio, da dieci settimane, e ennesima partecipazione alla festa della sorella. Sono solo coincidenze, ma è davvero è incredibile che ogni anno a marzo Neymar finisce ai box.