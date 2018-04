Il dribbling è uno dei gesti tecnici più spettacolari che si può ammirare sul rettangolo verde, ma non sempre è fine a sé stesso. Infatti, in molti casi saltare l’uomo è fondamentale per l’azione d’attacco della propria squadra che in questo modo può creare superiorità numerica e avere maggiori chance di trovare la via della rete. Per questo avere in rosa giocatori bravi nell’uno contro uno è spesso un vantaggio per gli allenatori. Ecco i migliori “dribblomani” di questa stagione dei cinque principali campionati europei.

Neymar è il miglior dribblatore d’Europa

Il miglior dribblatore d’Europa dell’attuale stagione è il grande colpo di mercato della scorsa estate, vale a dire il ventiseienne del Paris Saint-Germain, Neymar. Il talento brasiliano arrivato a Parigi per l’astronomica cifra di 222 milioni di euro nelle 20 presenze in Ligue 1 disputate prima della frattura al quinto metatarso e la conseguente operazione che hanno fatto terminare anticipatamente la prima stagione sotto la Tour Eiffel del verdeoro ha avuto una media di 7,1 dribbling riusciti a partita su un totale di 10,6 tentati per ogni match. Di fatto, nessuno come lui nel Vecchio Continente.

Nessuno come Messi nella Liga

Al secondo posto di questa speciale classifica troviamo il fenomeno argentino del Barcellona Lionel Messi. Per il cinque volte Pallone d’Oro sono mediamente 5,2 le volte a match in cui è riuscito a saltare il diretto avversario nelle 29 gare di Liga a cui ha preso parte fin qui in stagione. Dopo il passaggio di Neymar al Psg dunque la Pulce si riprende il trono del miglior dribblatore del massimo campionato spagnolo ceduto proprio all’ex compagno nell’ultima annata.

Hazard si conferma in Premier League, nonostante il Chelsea

Chiude il podio la stella belga del Chelsea di Antonio Conte, Eden Hazard. Il funambolo 27enne, nonostante la stagione non proprio esaltante dei Blues, nei 27 incontri di Premier League in cui è stato mandato in campo nell’attuale stagione dall’ex ct dell’Italia ha vinto in media l’uno contro uno in 4,9 occasioni a partita. Risultando dunque il miglior dribblatore della Premier League tra coloro che ad oggi hanno collezionato almeno 5 presenze nel più prestigioso torneo d’Oltremanica in questa stagione.

Zaha d’argento in Premier League

Al quarto posto c’è invece un altro giocatore che milita in Premier League. Si tratta infatti dell’esterno offensivo del Crystal Palace, Wilfried Zaha. Il venticinquenne esterno d’attacco ivoriano nelle 23 apparizioni stagionali nel massimo campionato inglese ha infatti una media di 4 dribbling vincenti a partita.

Douglas Costa è il miglior funambolo della Serie A

In fondo alla top 5 del Vecchio Continente troviamo il miglior dribblatore della nostra Serie A, vale a dire l’esterno d’attacco della Juventus Douglas Costa. Il ventisettenne brasiliano giunto sotto la Mole dal Bayern Monaco la scorsa estate finora in questa sua prima avventura nel Bel Paese ha messo in cascina 23 presenze in campionato (14 da titolare, 9 da subentrato) con una media di 3,7 dribbling riusciti per match. Nessuno ad oggi come lui nel principale torneo italiano.