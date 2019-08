Il calciomercato si interroga su come finirà la lunga e complicata trattativa tra il Barcellona e il Paris Saint Germain per Neymar e intanto il brasiliano annuncia che comparirà in televisione, nelle vesti di attore in una delle serie tv più seguite, di produzione spagnola, "La Casa di carta". Il fenomeno brasiliano apparirà in due episodi della terza stagione, dove interpreta un monaco brasiliano di nome Joao. Un ‘cameo' che viene rivelato da lui stesso su Twitter: "Ho potuto realizzare il mio sogno e far parte della mia serie preferita"

In attesa di capire se tornerà a Barcellona

Dunque, in attesa di sapere se rientrerà a Barcellona, una cosa è certa: Neymar entra nel cast della serie Netflix "La Casa di carta". Lo farà in due occasioni, due apparizioni che varranno come ‘cameo' cinematografico della stella brasiliana. La conferma è arrivata solamente ora anche se le riprese sono state effettuate mesi fa per un preciso motivo: nel momento in cui sono cadute le accuse per il presunto abuso sessuale in cui era stato coinvolto, Neymar ha avuto il via libera dalla produzione per annunciare l'evento.

Il monaco brasiliano Joao

La Casa di Carta, celebre serie Netflix arrivata alla sua terza stagione, avrà il suo fuoriclasse negli episodi 6 e 8 dove Neymar interpreta un monaco brasiliano di nome Joao. La conferma è arrivata su Twitter dal giocatore del PSG, che ha postato in rete un video in cui indossa tuta e maschera della celebre serie: "Ho potuto realizzare il mio sogno e far parte della mia serie preferita – spiega l'attaccante – e ora posso condividere Joao con tutti voi! Grazie La Casa di carta". Tra i primi a commentare il curioso video che è diventato subito virale via social network ci sono stati il connazionale Douglas Costa della Juventus ("Sei un top") e il compagno di squadra al PSG Marco Verratti.