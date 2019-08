Effetto domino sul mercato. Inizia da Parigi, tocca Madrid e arriva fino all'Italia sfiorando Torino, Roma, Napoli. La trattativa che il Paris Saint-Germain ha messo in piedi con i blancos per la cessione del brasiliano apre a scenari di calciomercato capaci d'infiammare gli ultimi 20 giorni di operazioni. E Barcellona? Da questo giro rischia di restare escluso nonostante O Ney abbia in animo di tornare nella Catalogna per ricostituire il tridente delle meraviglie con Suarez, Messi e un Griezmann in più. Le vie del cuore non conoscono ostacoli, quelle degli affari invece hanno percorsi obbligati: i blaugrana non hanno abbastanza ‘cash' – complice la mancata partenza di Coutinho – da affrontare un'operazione da quasi 300 milioni considerate le commissioni, l'ingaggio da versare nelle casse dei francesi più lo stipendio da mettere sul piatto del sudamericano [non meno di 35 milioni].

Capriccioso piuttosto che funzionale. Tempi duri per una star del pallone come Neymar a Parigi dove s'erano svenati credendo che bastasse un giocatore del suo calibro per vincere la Champions. E invece hanno dovuto fare i conti – nel senso più letterale del termine – con le moine del campione, funambolo dentro e fuori dal campo. Troppo anche per l'emiro che ha dato mandato a Leonardo di liberarsi del brasiliano: "C'è una trattativa in corso", ha ammesso il direttore sportivo. E l'esclusione del giocatore dalla prima gara di Ligue 1 contro il Nimes è un segnale chiarissimo.

La trattativa a cui fa riferimento il Psg è con il Real Madrid. Florentino Perez considera Neymar un campione delizioso che immagina per la squadra come una sorta di ciliegina sulla torta, l'elemento in grado di infiammare il Bernabeu coi suoi numeri e farlo nel solco di CR7. E' disposto ad accontentarlo con uno stipendio da quasi 40 milioni a stagione: una cascata d'oro che dovrebbe bastare a tenerne a bada i bollenti spiriti. E poi vuoi mettere la soddisfazione di esibirlo dinanzi ai rivali di sempre, il Barcellona? Quanto ai soldi, i blancos hanno disponibilità economica e soprattutto contropartite tecniche sufficienti da allettare i francesi [da Gareth Bale fino al portiere Keylor Navas].

Qual è l'effetto domino? Con l'arrivo di Neymar a Madrid la presenza di James Rodriguez – attualmente già fuori dai programmi di Zidane – diverrebbe superflua agevolando così la conclusione dell'operazione con il Napoli. Ancelotti potrebbe riabbracciare il suo pupillo e a Torino si aprirebbe una porta per Dybala – che nella capitale transalpina troverebbe una ambiente dorato ad accoglierlo -. Non ci sarebbe più ipotesi di scambio con l'Inter e i bianconeri avrebbero moneta sonante per puntare a Icardi, sempre che da Roma [in cambio di soldi e cartellino di Dzeko] o da Napoli non riescano a presentare all'attaccante un'offerta abbastanza convincente.