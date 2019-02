E' un periodo decisamente no per Neymar. La stella del Psg che sarà costretto a restare ai box per 10 settimane a causa di infortunio, torna anche a fare i conti con il caso relativo al suo trasferimento dal Santos al Barcellona. Il brasiliano dovrà presentarsi in aula a Madrid per rispondere alle accuse di corruzione e truffa relative all'operazione di calciomercato del 2003. L'Audiencia Nacional ha infatti bocciato il ricorso in appello presentato dallo stesso Neymar.

Caso Neymar, perché rischia 6 anni di carcere per corruzione per il trasferimento dal Santos al Barcellona

Il trasferimento di Neymar dal Santos al Barcellona nel 2013 è diventato un caso. Un'operazione ufficializzata per una cifra complessiva di 57.1 milioni di euro, così suddivisi: 17,1 al Santos, 40 alla famiglia del calciatore. Secondo la giustizia spagnola invece la somma investita sarebbe stata di gran lunga superiore, con quasi 30 milioni in più per un totale di 83.3 milioni di euro. Ecco allora le due cause penali sull'affare di mercato che vedono come imputati Neymar, i genitori, la società di famiglia, l'attuale presidente dei blaugrana, Josep Maria Bartomeu, e al suo predecessore Sandro Rosell, che al momento si trova in carcere per altre vicende di corruzione. L'accusa nei confronti degli imputati dunque è di aver fatto sparire dei soldi, nascondendo le reali cifre dell'operazione. Una situazione che comporta il rischio, anche per Neymar, di una pena che va da un minimo di 4 a un massimo di 6 anni di carcere. La stella brasiliana dal canto suo si è sempre difeso ribadendo di non essere a conoscenza dei dettagli delle operazioni di mercato, con la totale fiducia nell'operato di suo padre che ne ha curato e ne cura ancora gli interessi.

Neymar, ricorso respinto. Andrà a processo per truffa e corruzione

Secondo quanto riportato dalla radio spagnola Audiencia Nacional, ecco la nuova doccia fredda per Neymar che ha visto il suo ricorso in appello respinto dall'Audiencia Nacional. Una situazione che spingerà il calciatore, con tutti gli altri imputati, a presentarsi in tribunale a Madrid per rispondere alle pesantissime accuse di corruzione e truffa per il caso del suo trasferimento, nel 2013, dal Santos al Barcellona. Una notizia pessima per Neymar per un inizio di 2019 da dimenticare: il brasiliano infatti deve già fare i conti con il nuovo infortunio al piede, dopo quello della scorsa stagione, che lo metterà fuori gioco per dieci settimane e dunque per gli ottavi di finale di Champions, e per il confronto con il Manchester United.