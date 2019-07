È stata solo una questione di soldi, avrebbe potuto dirlo subito.

Non tutti i matrimoni finisco bene e quello tra Rafael Benitez e il Newcastle ne è un esempio piuttosto evidente. Nelle ultime ore è arrivato l'attacco piuttosto pesante del proprietario del club britannico, Mike Ashley, nei confronti del suo ex tecnico. L'allenatore spagnolo ha lasciato pochi giorni fa i Magpies e il proprietario della squadra di St.James Park, intervistato dal Daily Mail, ha mostrato tutto il suo disappunto per l'addio del manager di Madrid che dopo quattro stagioni sulla panchina del Newcastle. Benitez ha lasciato il club inglese per firmare con i cinesi del Dalian Yifang, squadra in cui gioca il suo ex calciatore e capitano del Napoli, Marek Hamsik. Nei giorni scorsi aveva preso piede l'ipotesi di una separazione consensuale ma il presidente ha voluto precisare:

Se esci e dici le cose che ha detto, penseresti che per lui la prima cosa è stata la squadra, poi Rafa e poi i soldi. Ma direi che prima c'erano i soldi, poi Rafa e infine il club. Ha preso la decisione più comoda, che è stata quella di prendere i soldi e andare in Cina. Mi ha deluso.

Rafa Benitez al Dalian Yifang: la nota e il sostituto

Il Newcastle United aveva ufficializzato la separazione da Rafa Benitez con una nota pubblicata sul suo sito ufficiale e aveva annunciato la conclusione del connubio con l'esperto manager spagnolo: "Non è stato possibile raggiungere un accordo per il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno". Si è chiusa un'avventura iniziata a marzo 2016, con il tecnico spagnolo che, dopo la retrocessione in Championship, era riuscito a riconquistare la Premier League e a ottenere prima un decimo e poi un tredicesimo posto. Al su posto è stato nominato tecnico dei Magpies Steve Bruce, che ha già un grande esperienza in Premier League.