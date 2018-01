Brutte notizie per Peter Beardsley. La grande gloria del calcio inglese, attuale allenatore dell'under 23 del Newcastle, deve fare i conti con accuse di razzismo e bullismo. E' stato il giovane calciatore Yasin Ben El-Mhanni ad accusare il tecnico che ha incontrato i vertici del club bianconero. La società ha deciso di concedere a Beardsley un periodo di ferie, mentre saranno effettuate delle indagini sulle accuse di razzismo e bullismo a lui rivolte.

Accuse di bullismo e razzismo a Beardsley.

Ex attaccante, nella sua lunga carriera tra United, Newcastle, Liverpool, Everton e City Beardsley ha vestito a lungo anche la casacca della nazionale inglese con cui ha conquistato il 4° posto in occasione dei Mondiali di Italia ’90. Da diversi anni guida le Giovanili del Newcastle, e adesso dovrà fare i conti con le accuse del talentuoso 22enne Yasin Ben El-Mhanni. Quest'ultimo avrebbe puntato il dito contro il suo allenatore per dei commenti razzisti, e degli atteggiamenti che rientrano a pieno in atti di bullismo. Le parole del calciatore sembrerebbero essere sostenute dalle accuse di alcuni compagni.

L'episodio incriminato.

La stampa inglese e in particolare il Mirror avrebbe fatto chiarezza sul contenuto dei presunti insulti di Beardsley. Quest'ultimo mentre dei calciatori di colore erano alle prese con una struttura da arrampicata, avrebbe scherzato: "Come mai ci state mettendo tanto tempo? Eppure nel vostro dna dovreste essere bravi in questo". I giocatori africani hanno anche rilasciato dichiarazioni che si riferiscono alle accuse di Beardsley di essere più vecchi di quanto dichiarato

La decisione del Newcastle.

Ecco allora che il club Newcastle ha deciso di prendere provvedimenti e indagare sulle affermazioni di Beardsley: "Dopo aver discusso con Peter Beardsley questa mattina, e' stato deciso che farà un periodo di ferie, che inizierà immediatamente, mentre il club condurrà le sue indagini sulle accuse mosse contro di lui".