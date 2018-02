3 come i punti pesantissimi conquistati dall'Atletico Madrid nello scontro diretto con il Valencia, 3 come i denti persi da Diego Godin dopo un terribile scontro con il portiere avversario Neto. In avvio di ripresa del big match della 22a giornata del campionato spagnolo, l'ex Juventus ha travolto il capitano dei Colchoneros colpendolo in pieno volto. Impatto durissimo per l'uruguaiano che ha perso addirittura 3 denti, ed è stato costretto al cambio.

Scontro Neto-Godin, il difensore dell'Atletico perde 3 denti.

Il tutto è accaduto nei primi minuti del secondo tempo del posticipo della 22a giornata del campionato spagnolo. Sugli sviluppi di una punizione dalla trequarti uscita alta di Neto che ha sbagliato l'uscita e con i pugni ha colpito all'altezza della bocca Godin, in proiezione offensiva. Le immagini hanno già evidenziato che il difensore ha perso un dente volato via nell'impatto. Sanguinante e dolorante, l'uruguaiano è stato costretto al cambio e dopo le prime cure ci ha rimesso altri due denti per le conseguenze del colpo ricevuto.

in foto: Godin perde 3 denti dopo contrasto con Neto

Simeone infuriato per il mancato rigore su Godin.

Infuriato nonostante la vittoria nel post-partita l'allenatore dell'Atletico Madrid Diego Simeone. Quest'ultimo non ha gradito la decisione dell'arbitro che non ha assegnato il calcio di rigore per il durissimo intervento di Neto: "L'intervento di Neto su Godin? Dovranno uccidere qualcuno per noi per fischiare un penalty a nostro favore. Se non è rigore questo su Godin…"

L'Atletico batte il Valencia e blinda il secondo posto.

Alla fine l'Atletico ha potuto comunque sorridere per un successo pesantissimo. Il gol di Correa ha regalato a Simeone 3 punti preziosi che hanno permesso all'Atletico di portarsi a meno 9 dalla capolista Barcellona, al secondo posto solitario con 9 lunghezze sulla terza della classe Valencia