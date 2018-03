Non c'è pace per la povera Wanda Nara. La moglie – e procuratrice – di Mauro Icardi finisce suo malgrado sempre sulle prime pagine dei giornali. Spesso scandalistici. Non per colpa sua ma di chi la coinvolge sempre in presunti scandali o gossip a sfondo piccante. Come è accaduto recentemente per le false voci fatte circolare su una sua presunta relazione extraconiugale. Tutto falso, ovviamente, con relative denunce e querele dei diretti interessati.

Ma chi cerca lo scandalo sembra non essere mai soddisfatto e così è nuovo argomento da bar, il nome di Wanda Nara tra i più ricercati sui siti e piattaforme hot del web. Sembrerebbe infatti, che a seguito delle ultime vicissitudini smentite categoricamente come false dai diretti interessati, che la signora Icardi sia tra le prime voci di ricerca tra i video e scatti senza veli in particolar modo su un portale famoso per regalare ai propri utenti sesso on line: Pornhub.

Un fastidiosissimo spin-off di quanto accaduto recentemente sulle illazioni di una tresca amorosa con il compagno di squadra del marito, Marcelo Brozovic. Proprio le voci infondate e le notizie non verificate diffuse da molte testate on line avrebbero scatenato l'effetto a catena della morbosità sul web, con migliaia di utenti che avrebbero cercato comunque il filmato compromettente, ancorchè inesistente.

Un ulteriore problema di immagine che lede la reputazione di Wanda Nara, sia dal punto di vista professionale che personale. Non sono dunque bastate le querele e le denunce che ha fatto recapitare a mezzo avvocati a chi aveva diffuso le false notizie su una sua relazione con Brozovic e sulla crisi coniugale con Maurito. E non sono bastate anche le vie legali promosse dallo stesso centrocampista croato a difesa della propria immagine, gravemente lesa da tante dicerie.

Adesso anche l'umiliazione di vedere comparire il proprio nome tra le donne più ricercate su Pornhub non certo un portale in cui esserci ha un significato positivo, anzi.