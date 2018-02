Nella vita da bomber capita di tutto. Più dei difensori che non fanno troppi complimenti, la marcatura asfissiante dalla quale è difficile sfuggire è quella del gossip. Pettegolezzi. Chiacchiericcio morboso e storielle pruriginose che stuzzicano la curiosità e il voyeurismo di chi non rinuncia proprio a nulla del mondo del calcio. Del resto, piaccia o meno, anche questo fa parte del gioco: è il ‘lato b' dell'essere costantemente sotto i riflettori – che pure piace -, del condividere sui social network la propria vita (anche quando sarebbe meglio fare ammenda e conservare un po' di privacy), del mostrarsi bello/belle e impossibili; è l'inconveniente di passare per ‘uomo che non deve chiedere', abbastanza ricco, ‘figo', famoso, dal fisico scolpito e col sorriso malandrino, da alimentare la propria fama di ‘sciupafemmine' e conquistatore incallito.

Questa volta tocca a Nereida Gallardo, una delle ex fidanzate del Pallone d'oro portoghese, rivelare piccanti retroscena sul loro rapporto. E lo ha fatto in un passaggio senza veli dell'intervista concessa a Vanity Fair. Come fai a non rivolgerle una domanda su CR7? Non puoi e lei nemmeno si sottrae alla questione. Argomento scontato: com'è Ronaldo a letto, in intimità?

Non gli piace usare il preservativo – ha ammesso la donna -, per questo non credo che il suo primo figlio sia frutto di una madre surrogata, piuttosto di una disattenzione con la cameriera… A letto si credeva un dio, ma dopo una volta si addormentava (come disse anche qualche anno fa quando tenne a precisare che "mio marito è meglio di lui", ndr).

Macho man oppure solo apparenza? A ciascuno l'interpretazione che reputa più giusta. Il resto, diciamo così, sono licenze poetiche… comprese le dicerie sulla presunta omosessualità di Ronaldo e su alcune amicizie chiacchierate.

Lui omosessuale? Quando stava con me no, lo posso assicurare – ha aggiunto la donna.

Cristiano Ronaldo adesso ha messo la testa a posto: sembra aver trovato la propria pace, e quella familiare, grazie anche alla relazione con Georgina Rodriguez e ai figlioletti arrivati di recente. Cosa ne è stato del ragazzo che mieteva vittime e schioccando le dita alla Fonzie, con sguardo cupido ed espressione magnetica, poteva avere tutte le donne che voleva? Poca roba, se non riverberi che ogni tanto arrivano dal passato e brillano nelle parole di chi, per un flirt oppure per un periodo di tempo maggiore, è stata al suo fianco.

Polvere di stelle e di cipria, parole come apostrofo rosa tra un'avventura e un bacio rubato, una noche caliente e un addio alla prima luce del giorno, un ‘è stato bello ma sappiamo entrambi che non può durare' e la complicità di un letto disfatto. Lo rimetti a posto, cambi lenzuola e fai il bucato, togli le pieghe ed è tutto finito.