Zinedine Zidane è uno degli uomini che più hanno segnato il passaggio calcistico da un secolo all'altro, prima in campo e poi in panchina. L'allenatore francese, attualmente fermo dopo l'esperienza esaltante al Real Madrid, ha stilato la sua formazione da sogno al portale cinese Zhibo8 ma oltre a segnalare i semplici undici titolari ha aggiunto anche qualche riserva che, però, potrebbe tranquillamente essere inserita nella "squadra tipo". Lo schema scelto è il 4-3-3 con qualche sorpresina sia a livello di presenze che di assenze.

Tra i pali Zizou ha schierato Fabien Barthez, compagno di mille battaglie con la maglia della nazionale francese e con cui ha vinto un Mondiale e un Europeo. In difesa il tecnico di Marsiglia per la sua difesa a 4 ha scelto Cafù sulla fascia desta e Marcelo su quella sinistra, con Sergio Ramos e Blanc in mezzo. In mediana Zidane ha scelto Luka Modric e Andres Iniesta ai suoi lati (non poteva mancare lui stesso nella formazione) e in attacco ci sono Lionel Messi, Ronaldo e Neymar.

Come avevamo già anticipato l'ex tecnico del Real ha inserito qualche calciatore in più alla lista e in difesa troviamo Karlheinz Forster e Carlos Mozzer, come alternative per i centrali; mentre per le fasce ci sono calibri da 90 come Paolo Maldini e Roberto Carlos. Per completare la lista, a centrocampo c'è l'equilibratore che ha fatto le fortune di Real Madrid, Chelsea e nazionale francese, ovvero Claude Makelele.

Sono tutti nomi importanti che fanno capire come Zinedine Zidane abbia cercato di coprire tutto il suo percorso calcistico come questa lista ma a far scalpore è, certamente, l'assenza di Cristiano Ronaldo nel reparto offensivo: insieme i due hanno vinto 4 Champions League a Madrid ma, probabilmente, il loro rapporto era meno limpido di quello che potesse trasparire. Sia chiaro, non vi è nessuna congettura o altro ma la mancata presenza di questo nome nella lista desta parecchio stupore. Per quanto riguarda le scelte di Forster e Mozzer possiamo dire che sono stati due calciatori che il francese ha incontrato ad inizio carriera: il primo giocava con Zizou al Cannes e l'altro era uno degli avversari più ostici quando giocava nel Marsiglia.