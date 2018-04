Il 4-0 rifilato alla Sampdoria nell’ultima giornata di campionato, il clamoroso 0-1 dell’Allianz Stadium che ha sancito la riapertura definitiva della lotta scudetto. Lazio e Napoli, in questa memorabile stagione 2017/2018, si stanno rivelando come le squadre di Serie A più in forma per un intero campionato. Un ritmo incredibile quello dei ragazzi di Simone Inzaghi e Sarri che a suon di gol, punti, prestazioni da segno e record, stanno facendo divertire il pubblico sportivo italiano.

In questa fase finale, nelle ultime 4 gare, Lazio e Napoli possono essere già considerate come le squadre con il maggior numero di record stabiliti in un solo campionato dal punto di vista del collettivo ma anche dei singoli. Dai gol di Immobile e Mertens alle marcature dei difensori, Lazio e Napoli stanno dimostrando davvero di essere due belle realtà della nuova generazione del calcio italiano. Andiamo a vedere allora, in numeri, i record e le curiosità stabilite in questo campionato.

I numeri dell’attacco Lazio

Certo, è semplice per la Lazio attribuire tutti i meriti di uno score realizzativo da record al solo Ciro Immobile. E invece il collettivo, oltre alle reti dell’attaccante napoletano, ha mostrato una facilità di andare in gol davvero invidiabile. Sono stati infatti ben 117 i gol stagionali, 83 solo in campionato (miglior attacco della serie A). Ma non è tutto, infatti in nove occasioni è andata a segno almeno 4 volte, solo nell'ultimo mese ci è riuscita ben 3 volte con Benevento, Fiorentina e Sampdoria. Non solo, per 15 volte ha segnato almeno 3 reti. Numeri fuori di testa, statistiche in continuo aggiornamento davvero pazzesche se pensiamo che mancano ancora 4 giornate alla fine.

in foto: I numeri della Lazio in stagione (Transfermarkt)

Con tutte queste goleade, Simone Inzaghi è riuscito a cancellare anche il record della Lazio scudettata di Eriksson, arrivata nella stagione 1999/00 a quota 109 gol stagionali. Merito di un sistema di gioco capace di esaltare le caratteristiche dei singoli. Dalla difesa all'attacco: nessuno escluso. Non è un caso se fin qui sono stati addirittura in 15 a realizzare almeno un gol in stagione.

Brilla il Napoli con il record di vittorie in trasferta

La vittoria contro la Juventus, ha messo in luce, se ancora ce ne fosse bisogno, le ambizioni scudetto di questa squadra capace di riuscire ad ottenere un successo atteso da anni all’ombra del Vesuvio e che mette, calendario alla mano, in ottima condizione di vittoria finale del campionato i partenopei. Ottimo infatti, proprio alla luce anche del successo di Torino, il ruolino di marcia lontano dal ‘San Paolo’ per il Napoli, che ha una striscia di imbattibilità in trasferta che dura da 30 partite in Serie A (24 vittorie e 6 pareggi): l’ultima sconfitta esterna per i partenopei è stata proprio nell’ultima sfida contro la Juventus all’Allianz Stadium dell’ottobre 2016.

in foto: L’ultima sconfitta Napoli in trasferta nell’ottobre 2016 (Transfermarkt)

Prima della vittoria contro i bianconeri, nelle ultime sei gare che hanno preceduto la sfida ai ragazzi di Allegri, la squadra di Sarri ha alternato un pareggio a una vittoria: successo con l‘Udinese nella più recente. Attenzione ai recuperi: il Napoli è la squadra che ha guadagnato più punti da svantaggio (28) in questo torneo ma è stata anche quella che ha beneficiato di più autoreti in campionato, ben 4.

Un centrocampista goleador per la Lazio e valore di mercato stellare per Sarri

Un altro record incredibile da sottolineare per questa Lazio, è sicuramente l’incredibile rendimento di coppia. Già, perchè Immobile con Luis Alberto forma la coppia più prolifica della storia della Lazio. Ci era già riuscito la passata stagione in coppia con Keita, ma quest'anno è riuscito a superarsi. Merito anche dello spagnolo, vera sorpresa di questa squadra. Un anno fa voleva smettere col calcio, ora sogna il Mondiale. In Russia ci andrà sicuramente Milikovic-Savic, che con la rete contro la Sampdoria ha raggiunto la doppia cifra in campionato. Ben 10 in campionato e il primato come centrocampista della Serie A con il più alto numero di gol realizzati.

in foto: Milinkovic–Savic primo centrocampista goleador in Italia (Transfermarkt)

Curioso anche il record del Napoli che in una rosa da 25 giocatori, può contare su solo 4 ribassi dal punto di vista del valore di mercato (Rafael, Tonelli, Milic e Macach) neanche titolarissimi di Sarri o spesso subentrati. E sono quindi 21 i valori di mercato in netto aumento in una stagione da incorniciare con lo stesso Koulibaly arrivato a 50 milioni di euro dai 30 dello scorso anno. Senza considerare anche Jorginho che dai 28 del mese di dicembre 2017 è arrivato, oggi, a toccare già quota 40 in pochi mesi.

in foto: L’evoluzione di mercato di Jorginho (Transfermarkt)

Koulibaly e De Vrij milgiori difensori goleador d’Europa

Ma la stagione esaltante di queste due squadre è stata contrassegnata anche da un altro piccolo record. Andiamo con ordine. Con la Samp ha messo a segno il suo sesto gol stagionale, portandosi al quarto posto nella classifica dei migliori marcatori biancocelesti, Stefan De Vrij. Il centrale della Lazio è diventato così il miglior difensore goleador d'Europa insieme a Naldo. Piccola curiosità: segna con il cento per cento di media realizzativa.

Sei tiri nello specchio e altrettanti gol. A fargli compagnia c'è anche Bastos, autore di 5 reti. E alla banda del difensori con il vizio del gol, con la Fiorentina, si è aggiunto anche Careces. Risultato? Ben 14 gol totali e retroguardia biancoceleste prima in Europa per reti realizzate, davanti anche all'Arsenal fermo a 13. Ma nella giornata in cui il difensore olandese andava a 6 gol in classifica, a seguire De Vrij e Naldo in testa c’è proprio Kalidou Koulibaly.

Il difensore del Napoli, con il gol alla Juventus, si è portato a 5 gol in Serie A, proprio come Bastos alle spalle della coppia di testa. Un record davvero incredibile per Lazio e Napoli.

Immobile e Mertens numeri da record in un anno solare

Sta facendo meglio di un certo Miroslav Klose, ancor più di Pandev e con Rocchi nel mirino. Meglio anche di Chinaglia se si considerano i gol totali in una sola stagione. Ciro Immobile in due anni si è preso in mano la Lazio trascinandola sempre più in alto con la sua incredibile continuità realizzativa. E’ diventato il simbolo di una squadra che è prescinde dai suoi gol.

in foto: I numeri di Immobile in due stagioni alla Lazio (Transfemarkt)

Lo dicono i numeri: è uno dei migliori attaccanti che abbia mai indossato la maglia biancoceleste. Con la doppietta alla Samp si è portato a quota 41 gol stagionali, diventando il giocatore ad aver segnato di più in una singola stagione nella storia della Serie A superando anche le 39 reti di Dzeko della passata stagione. Pensate che in un anno solare (due stagioni) sia Immobile che Mertens, ad oggi, a 4 giornate dalla fine, in totale, tra Serie A e coppe, hanno messo a segno ben 124 reti, divise in 69 per il bomber della Lazio e 55 per il belga. Davvero pazzesco.