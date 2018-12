Quale sarà il miglior giocatore dell’MLS del 2018? Questa domanda sicuramente se la sono posta in tanti a inizio stagione, compresi bookmakers e scommettitori. La risposta è davvero sorprendente. Perché chi pensava che il miglior calciatore del campionato americano sarebbe stato Zlatan Ibrahimovic o Wayne Rooney si è sbagliato di grosso. L’MVP è Josef Martinez, capocannoniere del campionato, ex giocatore del Torino.

Josef Martinez dal Toro al titolo di Miglior giocatore dell’MLS

Josef Martinez ha disputato fin qui una stagione strepitosa, ha vinto il titolo di capocannoniere e ha un bilancio strepitoso, playoff inclusi, di 31 gol in 34 partite stagionali con l’Atlanta United, che domenica 9 dicembre si giocherà il titolo contro i Portland Timbers. Due riconoscimenti personali importanti per questo venticinquenne che nel 2014 fu preso dal Torino, con cui ha giocato per due anni e mezzo, ma né con Ventura né con Mihajlovic è riuscito a trovare il posto fisso. 13 gol in 76 partite con i granata prima di firmare per gli Atlanta United, una franchigia che al secondo campionato con in panchina il ‘Tata’ Martino va a caccia del primo titolo.

Ibrahimovic è sul podio, ma è solo terzo

Il venticinquenne venezuelano quindi unisce il titolo di re dei bomber a quello di ‘Miglior giocatore della stagione’ quello di miglior giocatore del campionato. Ma qual è la classifica ufficiale? Primo Josef Martinez, secondo posto per Miguel Almiron, un centrocampista paraguaiano dell’Atlanta che molto presto potrebbe sbarcare in Europa, si era parlato anche di un interessamento della Sampdoria. Solamente terzo Zlatan Ibrahimovic, che cercherà di vincere questo premio nella prossima stagione. Quarto invece Wayne Rooney, arrivato negli Stati Uniti nel mese di giugno. Quinto il messicano Carlos Vela.